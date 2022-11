De unde vine denumirea de Black Friday: istoria celei mai comerciale sărbători din lume

Suntem în plin Black Friday 2022 și, cel mai probabil, acum cauți de zor oferte la produsele pe care le-ai pândit tot anul, dar nu ai avut bani să le achiționezi.

Te-ai gândit, însă, vreodată, de unde vine numele de Black Friday? Practic, cu alte cuvinte, de unde a început totul. În cazul în care ești curios să afli o scurtă poveste a celui mai viralizat eveniment comercial al lumii, articolul de față va rezolva fix această problemă: te va informa în legătură cu fenomenul care, din pură întâmplare, a ajuns de talie internațională.

Black Friday, de la începuturi

Numele „Vinerea Neagră” (Black Friday) a fost inventat pentru prima dată de ofițerii de poliție din Philadelphia pentru a descrie goana după cumpărături ce a avut loc imediat după Ziua Recunoștinței.

Nu are nimic de-a face cu afacerile care fac profit în timpul sezonului de cumpărături de sărbători – sau, cel puțin, la început nu avea. Acum, băgăm de seamă că lucrurile s-au schimbat un pic (mai mult).

A doua zi după Ziua Recunoștinței a devenit cunoscută în SUA drept „Vinerea Neagră”. Comercianții care vând en-detail, din întreaga lume, scad prețurile pentru a da startul sezonului de cumpărături de sărbători. Firește, aici trebuie menționat faptul că nu tot ceea ce pare redus chiar este, dar la acest subiect voi reveni un pic mai târziu. Deocamdată, să ne întoarcem la istoria Black Friday.

Vinerea Neagră nu este o singură zi, dar asta știai deja. Retailerii au extins ofertele pentru a acoperi întreaga lună noiembrie, uneori chiar și mai mult. Indiferent de asta, se pare că numele de Black Friday a devenit sinonim cu cel al reducerilor masive în general, unele magazine alegând să-l folosească chiar și în alte perioade ale anului, dacă au intenția de a-și lista produsele pe anumite promoții.

Dacă întrebi pe oricine de unde provine numele „Vinerea Neagră”, există șanse mari să auzi o poveste care sună bine, dar care nu este neaparat și adevărată. Este o concepție greșită comună că numele „Vinerea Neagră” se bazează pe jargonul financiar.

Când o companie operează cu o pierdere financiară, se poate spune că este „pe roșu”, nicidecum „pe negru”. Asta înseamnă pur și simplu că se pierd mai mulți bani decât se câștigă. Când afacerea realizează profit, adică câștigă mai mulți bani decât se cheltuiesc, se află „pe negru”. Fie vorba între noi, Black Friday aduce mereu profit, așadar termenul este folosit mai mult decât just, în acest caz.

Povestea spune că majoritatea afacerilor funcționează „pe roșu” în cea mai mare parte a anului, dar sezonul de cumpărături de sărbători le pune „pe negru”. De aici, numele de „Vinerea Neagră”. Practic, ce v-am spus acum este o poveste care circulă în Statele Unite ale Americii, însă nu este neaparat baza istoriei în sine, ci mai mult un episod al ei.

Adevărata origine a numelui de Vinerea Neagră

Adevărata poveste a „Vinerii Negre” își are originile în Philadelphia, la începutul anilor 1960. Termenul a fost folosit pentru prima dată de ofițerii de poliție pentru a descrie haosul care a urmat atunci când o mare de oameni a poposit în oraș pentru a-și începe cumpărăturile de sărbători și pentru a participa la meciul anual de fotbal dintre Armată și Marină.

Aglomerația mare provocată a creat un aflux de incidente de trafic, dar și furturi, ceea ce a însemnat ture mai lungi decât de obicei pentru polițiști. Au început să se refere la această zi ca la „Vinerea Neagră”, într-un sens negativ. Dacă ai crezut vreodată că „Vinerea Neagră” sună de rău augur, probabil că ai avut dreptate să crezi asta, pentru că așa e.

Comercianții cu amănuntul din Philadelphia au încercat să-i dea o întorsătură pozitivă și să-l numească „Vinerea Mare”, dar „Vinerea Neagră” se pare că a prins mai bine la public și a fost folosit în SUA până la sfârșitul anilor 1980, corelat cu evenimentele neplăcute din Philadelphia. Cam atunci, prin 1980, povestea de fundal a profitului roșu și negru a început să prindă la oamenii sătui, probabil, de conotația negativă.

Totuși, chiar dacă povestea s-a schimbat în timp, asta nu înseamnă că originea este alta, ci doar că anumiți oameni preferă să vadă partea plină a paharului și se necăjesc teribil la auzul poveștilor mai puțin fericite.

Ultimul Black Friday?

Scriam deunăzi că Black Friday 2022 s-ar putea să fie ultimul. Nu neaparat ultimul-ultimul, însă se prea poate să mai dureze ani până să ajungem din nou să ne permitem anumite produse, de vreme ce vremurile se preconizează a fi destul de sumbre – chiar „negre”, și nu neaparat pe profit.

Evident, mi-aș dori ca, peste un an sau doi, să dau peste acest articol și să constat cât de mult am greșit când am făcut aceste afirmații – aceasta ar fi varianta cu adevărat fericită, să constatăm împreună că ne-am speriat degeaba din cauza acestui bau-bau numit criză financiară care, inevitabil, ar putea culmina cu sărăcie în masă.

Așadar, pe sistemul „ce-i în mână, nu-i minciună”: eMag se pregătește de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl puteți accesa la această adresă. Dacă nu ai aflat deja, evenimentul de reduceri din acest an este programat vineri, 11 noiembrie.

Ai grijă la ofertele mincinoase

Nu în ultimul rând, așa cum menționam anterior, poate că n-ar fi rău să începi să fii un pic mai atent la așa-zisele oferte, de vreme ce nu toate site-urile sunt sincere cu tine atunci când îți aruncă în față promoții și prețuri wow. Ai face bine ca înainte să achiziționezi un anumit produs să îl introduci într-un comparator de prețuri pentru a vedea dacă, într-adevăr, acela este cel mai mic preț.

O altă metodă care te-ar putea scuti de neplăceri este să verifici fluctuațiile de preț ale unui produs (pe un an) pentru a vedea dacă ceea ce achiziționezi este chiar o ofertă veridică sau doar rezultatul unui jongleu de tipul: scumpesc acum ca să am ce reduce de Black Friday.

Nu în ultimul rând, ține cont de faptul că vei avea nevoie de răbdare cu carul. Site-urile se vor bloca, iar dacă vei reuși, totuși, să cumperi produsul dorit, va trebui să aștepți un pic mai mult decât de obicei pentru a-l primi.