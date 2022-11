Black Friday 2022 la eMag – acum s-a aflat ce ascunde gigantul, ce le pregătește românilor de Vinerea Neagră

eMag, cel mai mare retailer online de la noi din țară, are planuri mari de viitor. Pregătește surprize fără precedent de Vinerea Neagră, dar obiectivele sale ambițioase merg dincolo de Black Friday 2022. eMag e pe val și tocmai a făcut marele anunț!

Retailerul transmite că are intenția de a deveni ”un facilitator de infrastructură” de comerț online pentru vânzătorii din Marketplace. La noi în țară se vor pune astfel bazele unui adevărat hub comercial datorită planurilor mari pe care retailerul le are.

”Am ajuns la 36.000 de parteneri din Marketplace și numărul este în creștere. Am plecat de la ceea ce am construit noi, infrastructura noastră pentru vânzările făcute de eMAG în mod direct, și, ușor-ușor, am început să ne transformăm într-un facilitator.

Noi dăm altora infrastructura noastră și este direcția pe care vom merge mai departe. Este mult mai scalabil și este mult mai simplu să creștem numărul de oferte prin parteneri decât prin vânzare și negociere directă. Acest trend va continua, noi sperăm să ajungem cât de curând la 100.000 de parteneri în Marketplace (…)

Într-un hipermarket mare se găsesc 60-70.000 de produse, într-un mall între 300.000 și 500.000, pe Amazon Germania sunt 300 de milioane de produse. Deci în continuare este foarte mult loc de creștere, iar pentru asta avem nevoie de tehnologie, de extindere și dezvoltare internațională, de infrastructură logistică”, a explicat Iulian Stanciu, președintele executiv al eMAG.