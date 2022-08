De unde au venit scumpirile la benzină și motorină, de fapt: încă un gigant confirmă îmbogățirea rapidă

La prima vedere, scumpirile accelerate la benzină și motorină au fost provocate de creșterea prețului la barilul de petrol, ca o extensie a războiului din Ucraina. Realitatea este însă semnificativ mai simplă decât atât și este suficient doar să urmărești banii.

În urmă cu aproximativ o săptămână, OMV Petrom, în cadrul rezultatelor financiare pe primul semestru din acest an, confirma o creștere a profitului net față de aceeași perioadă a anului trecut de 7 (ȘAPTE) ori sau 700%, dacă îți este mai ușor de urmărit. Până și diferența dintre primul și al doilea trimestru a fost de 60%, probabil mai mult decât orice altă afacere existentă pe planeta Pământ. Dacă ai crezut pentru un moment că OMV este o mare excepție de la regulă, te înșeli amarnic. Gigantul britanic BP a făcut atât de mulți bani în ultima jumătate de an, odată cu explozia prețului la benzină și motorină, încât a ajuns să-și răscumpere acțiuni și să majoreze dividendele, pentru că nu mai are ce să facă cu profitul fabulos.

Aici sunt banii șoferilor de la pompă, pe benzină și motorină

În trimestrul al doilea din 2022, gigantul britanic BP, din domeniul petrolier, și-a triplat profitul, ”datorită marjelor robuste de rafinare și al tranzacțiilor”, conform Reuters. Practic, vorbim de un profit net de 8,5 miliarde de dolari în doar trei luni, în creștere de la 6,2 miliarde de dolari în primul trimestru al acestui an. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2021, când profitul net era de 2,8 miliarde, este clar unde s-au dus banii de pe scumpirile de la pompă.

Până și cei mai optimiști analiști ai industriei se așteptau la un profit net pentru BP de 6,3 miliarde de dolari, dar nu 8,5 miliarde. În acest context în care are mai mulți bani în visterie decât știe ce să facă cu ei, compania britanică vrea să crească dividendele cu 10%, până la 6 cenți pentru o acțiune ordinară. Acțiunile BP au crescut cu 4% după publicarea rezultatelor financiare, în timp ce doar în acest an, au sărit cu 23%.

Anunțul BP vine după ce, săptămâna trecută, Shell, a raportat rezultate record în trimestrul al doilea, de 11,5 miliarde de dolari. La scurt timp după, a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni de 6 miliarde de dolari, în timp ce proprietarul British Gas, Centrica, și-a restabilit dividendele după o creștere masivă a profiturilor din prima jumătate a anului.