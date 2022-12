Daredevil se mută pe Disney+: Born Again va fi diferit de ceea ce știai, ce spune Charlie Cox

Charlie Cox a împărtășit câteva detalii despre Daredevil: Born Again, viitoarea serie de la Marvel, ce va putea fi văzută pe Disney+, dezvăluind că filmările vor avea loc pe tot parcursul anului viitor.

Charlie Cox va relua rolul lui Matt Murdock/Daredevil în seria Disney+, rol pe care l-a jucat și în seria Netflix, care a durat trei sezoane, în perioada 2015-2018. Murdock a apărut, de asemenea, într-un cameo în Spider-Man: No Way Home și într-un rol minor în She-Hulk: Attorney At Law.

„Mi-au spus: „Vom filma în 2023”, a mărturisit Cox, într-un interviu pentru NME. „Am spus: „Genial, când?” Ei au spus, „Totul în 2023”. Începem filmările în februarie și terminăm în decembrie”.

Ce va fi diferit la Daredevil

Cox a declarat pentru publicație că așteaptă cu nerăbdare să joace o nouă versiune a personajului Matt Murdock.

„Aceasta trebuie să fie o reîncarnare, trebuie să fie diferită, altfel de ce să o mai facem?” el a spus. Popularul serial Netflix a avut un ton destul de întunecat, cu violență grafică, dar acesta se anunță a fi diferit.

„Părerea mea este că acest personaj funcționează cel mai bine atunci când este orientat către un public tânăr. Instinctul meu este că pe Disney+ va fi întuneric, dar probabil că nu va fi la fel de mult sânge”, a mai spus Cox.

Fanilor care speră într-o continuare a seriei anterioare, Cox le-a transmis că s-ar putea să rămână dezamăgiți, întrucât seria încearcă să atragă acum și un public un pic mai tânăr.

Trebuie să știi că Daredevil: Born Again a primit o comandă de 18 episoade pentru primul său sezon, care a fost anunțat la Comic-Con, în iulie.

„Sunt fascinat să descopăr că au ales să facă 18 episoade”, a mai spus el.

Pe lângă Cox și D’Onofrio, în Daredevil: Born Again vor mai juca, de asemenea, Michael Gandolfini, Sandrine Holt și Margarita Levieva.

Daredevil: Born Again este programat să aibă premiera pe Disney+, în 2024.