Dacia Spring a devenit o scumpete de mașină. Prețul care te pune pe gânduri dacă mai bine îți iei Mercedes sau BMW

Modelul electric al autoturismului autohton, Dacia Spring cunoaște o nouă majorare din preț. Începând cu luna aprilie 2022, singurul vehicul electric 100% de la Dacia ajunge să fie la fel de scump ca branduri cunoscute.

Precomenzile au fost deschise încă din primăvara lui 2021, astfel că românii și nu numai, puteau să își aleagă modelul 100% electric de la Dacia, Dacia Spring. Cu toate acestea, prețul autoturismului a cunoscut mai multe modificări de preț. Astfel, în data de 20 de martie 2021, prețul modelului era de 18.199 de euro cu TVA inclus.

Prețul era valabil în cazul singurei variante posibile, Confort Plus, care beneficia de mai multe echipamente de siguranță, dintre care limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forței de frânare, dar și buton de urgență și șase airbag-uri. În afară de aceste dotări, cei mai cu dare de mână putea comanda opțional și adaptorul de încărcare rapidă DC 30 kW și un cablu de încărcare Mode 2 – 10A.

Această variantă nu a mai ajuns însă în România, revenindu-se la singura variantă disponibilă din 2021, Confort Plus. Prima scumpire a cunoscut-o în data de 8 noiembrie 2021, atunci când prețul era de 19.100 de euro. Chiar și așa, nici acest preț nu a fost cel final, iar începând cu aprilie 2022, varianta de bază costă acum 20.300 de euro.

Prețul unui Dacia Spring depășește 20.000 de euro

În cazul celor care doresc și adaptorul pentru încărcare rapidă, aceștia vor trebui să achite suplimentar o taxă de 450 de euro, în timp ce cablul de încărcare costă 200 de euro. Chiar dacă prețul a crescut cu peste 2.000 de euro, în continuare, Dacia Spring rămâne cel mai ieftin model 100% electric de pe piața din România, cu toate că se apropie de cel al Volkwagen e-Up.

Prețul acestuia este de 26.341 de euro, după ce, la rândul său a cunoscut mai multe majorări de preț. Un alt model 100% electric care poate fi achiziționat sub 30.000 de euro, este Fiat 500e, care are un preț de bază de 27.223 de euro. Influența modelului electric al Dacia are o influență semnificativă asupra pieței auto din România.

Potrivit LifeNews.ro, dacă în primele nouă luni ale anului anterior, lunar erau cumpărate între 200 și 600 de autoturisme electrice, începând cu luna octombrie, numărul acestora a crescut chiar și la 1.000 – 2.000 de unități, în ultimele luni ale anului. Luna octombrie a fost luna în care livrările modelului Spring au debutat.