Dacia românească, un gigant în Europa: victoria din piața auto la care nu se aștepta nimeni

Luna noiembrie a venit cu vești bune pentru piața europeană de autoturisme. Înmatriculările de mașini noi au crescut într-un ritm accelerat, chiar dacă există excepții la regulă. Până și în România, de la un an la altul, pronosticurile sunt surprinzător de roz.

ACEA a publicat cel mai recent raport referitor la piața auto din Europa și îl găsești integral aici în format PDF. Cu această ocazie, am aflat că, doar în noiembrie, creșterea fost de 16,3%, a patra succesivă din acest an. Cu 829.527 de autoturisme noi înmatriculate, situația este îmbucurătoare, dar nu se apropie de valorile din noiembrie 2019. În pre-pandemie, discutam de aproximativ un milion de înmatriculări în aceeași unitate de timp. Pentru ca această creștere să fie posibilă, cel mai important joc l-au jucat marile piețe auto europene, Germania (+31.4%), urmată de Italia (+14.7%), Spania (+10.3%) și Franța (+9.8%).

Cum arată piața auto din România, ce a făcut Dacia în Europa

După 11 luni din 2022, înmatriculările pe anul în curs au fost în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, un minus de 6,1%. Deși creșterile recente au venit ca o gură de aer proaspăt pentru industrie, primele șapte luni de scădere au reușit să neutralizeze optimismul din ultimele patru luni. Din acest motiv, Italia a ieșit cu -11,6% de la an la an pe perioada ianuarie – noiembrie 2022 versus 2021. În Franța, pe același sistem, scăderea a fost de 8,7%, în Spania de 4,4%, iar în Germania de 2,4%, aceasta din urmă fiind și una dintre cele mai stabile de pe bătrânul continent.

În România, luna noiembrie 2022 vine cu o ușoară scădere față de noiembrie 2021, -3,5%. Partea bună este că, în opoziție cu economiile puternice din occident, de la an la an, primele 11 luni din acest an vin cu o creștere de 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Până la nivelul întregii Uniunii Europene, de la an la an, discutăm de un declin de 6,1%, iar țara noastră este una dintre puținele excepții de la această realitate.

În ceea ce privește situația Dacia, vorbim de asemenea de o excepție. Noiembrie 2022 vine cu un plus de 11,5% față de noiembrie 2021 la nivel european al înmatriculărilor de autovehicule noi. De la un an la altul pe întreaga perioadă de 11 luni, creșterea este de 14%. În contextul în care grupul Volkswagen are un minus de 7,2%, de exemplu, Renault are -16,4%, iar Peugeot și Fiat au scăzut cu 13,6, respectiv 19 procente. Până și Toyota care trece printr-o perioadă foarte bună are o creștere mai mică decât a Dacia, doar 8,3%.