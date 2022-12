Cum știi dacă ”te sabotează” Instagram: până acum a fost imposibil să afli de ce nu-ți văd oamenii postările

În ultimii ani, Instagram a făcut o treabă senzațională în a-și frustra utilizatorii. Mulți dintre ei au migrat către TikTok, iar alții mai folosesc aplicația din când în când. Unii ca mine și-au dezactivat complet notificările când au început să fie despre lucruri absolut irelevante, precum clipuri video noi postate de cei pe care îi urmărești (Reels), fără posibilitatea de a le dezactiva doar pe acelea.

Pe lângă problemele ”clasice” cu Instagram, compania a îmbrățișat cu două mâini și o practică foarte distructivă intitulată ”shadowban” (blocare din umbră). Este vorba de o situație în care postările tale nu mai sunt afișate în niciun flux, în nicio recomandare. Nici măcar cei care te urmăresc nu-ți văd postările sau ajung să nu te mai găsească în lista de urmăriți. Practica este foarte veche, dar abia acum au început să fie transparenți pe marginea ei cei de la Instagram.

De cele mai multe ori, este diminuat semnificativ reach-ul pentru paginile publice, cele de business. Din acest motiv, compania a decis să integreze un mecanism prin care creatorii să ”înțeleagă dacă ceea ce postează pe cont este eligibil pentru a fi recomanda la neurmăritori.”

Odată cu noua versiune a aplicației de mobil, utilizatorii de Instagram cu cont ”profesional” vor putea să fie siguri dacă sunt sau nu blocați de Instagram în feed-uri publice, la recomandate sau sugerate. Vei putea vedea ce postări ți-au creat în particular probleme în relația cu ”zeii” platformei conduse de Mark Zuckerberg, le vei putea schimba rapid sau, eventual, le vei putea șterge complet. Nu în ultimul rând, vei avea acces rapid la un mecanism de apel vizavi de decizia rețelei de socializare de a-ți ascunde postările de la prieteni și străini. Una peste alta, oficialii Instagram au evitat să folosească cuvântul shadowban, dar detaliile sunt clare.

✅ Account Status Update ✅

We’re expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers.

Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022