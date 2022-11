Disney+ trece ”pe reclame” și crește prețul în SUA: cât plătești în România pe alternativa la Netflix

Disney nu trece printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar, dar la capitolul utilizatori, a înregistrat mai multe victorii în ultimele luni. Rămâne să vedem care vor fi consecințele după creșterea prețului la abonament și introducerea unei variante cu reclame.

În această săptămână, Disney și-a publicat rezultatele financiare pe ultimul trimestru. În acest context, a dezvăluit mai multe cifre interesante legate de popularitatea serviciilor sale de streaming. Nu de alta, dar sunt mai multe, chiar dacă cei mai mulți identifică gigantul doar cu Disney+. Mai ales în SUA, compania mai are în portofoliu ESPN+ cu aproximativ 24,3 milioane de abonați, în creștere de la 22,8 milioane și Hulu cu 47,2 milioane de abonați, în creștere de la 46,2 milioane.

Când aud de Disney, cei mai mulți se gândesc însă la Disney+, iar îndrăgitul serviciu de streaming a sărit la 164,2 milioane de abonați la nivel global, o creștere 12 milioane comparativ cu cele 152,1 milioane de la finele trimestrului trecut. Aceasta este o victorie foarte importantă pentru companie, având în vedere că estimările erau pentru o creștere de 9,35 milioane de abonați.

Noul abonament Disney+, disponibil din 8 decembrie

Dacă ai crezut că odată cu lansarea serviciului Disney+ cu reclame te vei putea bucura de îndrăgita platformă de streaming fără costuri suplimentare, te înșeli amarnic. Prețul actual se va muta pe versiunea cu reclame, în timp ce majoritatea utilizatorilor vor plăti un preț semnificativ mai mare pentru se bucura de show-urile favorite fără întreruperi.

O mărire pentru piața din România a tarifelor nu a fost anunțată la niciun nivel, dar dacă folosim ca barometru valorile din Statele Unite ale Americii, unde plătești 8 dolari pe lună în prezent, vei plăti 11 dolari pe lună în viitor sau 110 dolari pe an. Vorbim de o scumpire de aproximativ 30%.

La 8 dolari, valoarea actuală, va ajunge abonamentul la Disney+ cu reclame sau 80 de dolari pe an. În consecință, cei care nu vor sau nu-și permite tariful sporit, vor fi nevoiți să se acomodeze cu reclamele. Având în vedere că în România plătești 30 de lei pe un abonament la Disney+ și 300 de lei pe an, nu este deloc exagerat să ne așteptăm la o scumpire de 10 lei, până la 40 de lei pe lună sau 400 de lei pe an, dacă vrei să accesezi în continuare platforma fără reclame.