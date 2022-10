Cum se face majorarea pensiilor în România, de fapt: informația momentului pentru milioane de români

Cu cât ne apropiem mai mult de 1 ianuarie 2023, momentul majorării pensiilor în România, cu atât aflăm mai multe detalii despre modul în care milioane de români vor primi, sperăm, câteva sute de lei în plus la pensie.

Deși majorarea pensiilor din România cade în sarcina Guvernului, ministrul Muncii joacă un rol esențial în realizarea calculelor din spate. Tocmai din acest motiv, afirmațiile social-democratului pe subiect sunt foarte importante, deși întregul PSD folosește pensiile care mijloc de campanie electorală și promisiuni populiste. Chiar și așa, există totuși niște particularități foarte importante desprinse din ultimele declarații.

Cum se vor majora pensiile în România

De la 1 ianuarie 2023, se vor majora toate pensiile din România. Chiar dacă nu avem un procent final pentru mărire, acesta fiind vehiculat între 10 și 15%, știm că impactul bugetar al efortului va fi de 11 miliarde de lei.

”Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar. Cifrele pe care le-am folosit le poate modela şi folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe site-ul Eurostat, pe evoluţiile care au venit ulterior de la FMI pentru creşterea economică, pe execuţia bugetară şi pe încasări şi nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a afirmat ministrul Muncii într-o intervenţie telefonică la Realitatea Plus, conform News.ro.