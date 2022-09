Cum se desfășoară referendumurile în Ucraina și întrebarea de pe buletinele de vot. Oamenii scriu sub pază înarmată

Referendumurile pentru alipirea la Rusia a patru regiuni ucrainene au început, vineri, Kievul și Occidentul calificându-le drept o „farsă”. Petro Andriuschenko, consilier al primarului ucrainean din Mariupol, acuză marionetele Kremlinului că folosesc tactici coercitive pentru a-i convinge pe cetățeni să meargă la vot, „principalul mijloc de constrângere” fiind că merg din ușă în ușă: „Comisia este formată din doi oameni cu urne și buletine de vot și doi bărbați înarmați”.

Dacă rezultatele referendumurilor vor fi pozitive, Moscova va considera încercările Ucrainei de a recupera Donbasul și alte teritorii aflate sub ocupație drept un atac asupra Rusiei, a avertizat Dmitri Peskov, secretarul de presă al lui Putin.

Liderul regiunii separatiste pro-ruse Donețk, Denis Pușilin, a votat deja, exclamând: „De cât timp așteptăm asta!”. Guvernatorul ucrainean din Lugansk, Serhii Haidai, acuză Rusia că folosește oameni înărmați în secțiile de votare improvizate. Acesta a descris procesul început de liderii separatiști pro-ruși din regiunea de est drept un „pseudo-referendum”, adăugând că Moscova va „calcula” un rezultat favorabil, iar „opinia populației nu are nicio importanță”. Oficialul a avertizat că cei care se vor implica în orice fel în organizarea referendumurilor riscă să răspundă penal.

Votul, care a început la ora 08:00 în Ucraina, urmează să se desfășoare până marți, 27 septembrie, în regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk, precum și în zonele ocupate Herson și Zaporojie. Aceste scrutine, anunțate la începutul săptămânii și organizate în grabă, au fost condamnate de Kiev și Occident.

Deși nimeni nu are dubii care va fi rezultatul acestor referendumuri, ele prefigurează o escaladare a conflictului. Putin este dispus să folosească orice mijoace pentru a-și apăra teritoriile. Citește ce se întâmplă dacă Donbas se alipește Rusiei.

În condițiile în care bătălia continuă, „autoritatea electorală” a separatiștilor din Donețk a declarat că, „din motive de securitate”, votul se va desfășura în principal din ușă în ușă, patru zile, secțiile de votare urmând să se deschidă „doar în ultima zi”, 27 septembrie. Așadar, 450, respectiv, 461 de secții de votare vor fi deschise în regiunile Donețk și Lugansk (estul Ucrainei). Zaporojie va avea 394 de secții de votare, iar Hersonul, 198. De asemenea, există spații amenajate pentru „refugiații” care au fugit din Ucraina.

Populația din regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk, care și-au declarat deja „independența”, trebuie să decidă doar dacă acceptă să facă parte din Rusia. În Herson și Zaporojie, care sunt parțial ocupate de armata rusă, întrebarea pusă este: „Doriți să vă separați de Ucraina, să creați state independente și să deveniți parte a Rusiei?”.

In the „DPR” a referendum begins today.

This is how voting takes place today in Donetsk, at home, they write on their knees and under armed guard pic.twitter.com/ah5TKWtBxX

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 23, 2022