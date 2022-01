Cum poți să rămâi falit, de pe urma WhatsApp: cele mai populare metode de fraudă online

Odată cu mutarea activității profesionale în mediul online și cu apariția restricțiilor ce ne țin mai mult în casă decât afară, infractorii s-au specializat și ei. Au început să-și adapteze metodele ilegale de a face bani, astfel încât au dezvoltat adevărate tehnici de fraudă, folosindu-se de cele mai populare aplicații online. De exemplu, WhatsApp.

Cea mai celebră aplicație de mesagerie instant se bucură de o reputație foarte bună printre utilizatori, iar dezvoltatorii promit confidențialitate totală în conversații. Totuși, nu trebuie să te bazezi exclusiv pe aceste lucruri și să lași garda jos, deoarece infractorii cibernetici sunt foarte ingenioși.

Dacă deții un cont de WhatsApp, trebuie să fii deosebit de atent, deoarece multe dintre metodele de fraudă online se folosesc de această aplicație.

Iată top 3 metode prin care infractorii te pot lăsa falit, dacă folosești WhatsApp

1. Atacurile de tip ransomware:

Conform experților de la HP, atacurile de tip ransomware vor lua amploare anul acesta, după ce, în 2021, am asistat la lovituri spectaculoase date de hackeri, de pe urma cărora infractorii online și-au însușit, în mod fraudulos, sume exorbitante de bani.

Trebuie notat că „ransomware implică, în esență, o extorcare digitală în care malware-ul ține fișiere sau sisteme informatice ostatice până când victima plătește o taxă. Ransomware este popular cu un număr din ce în ce mai mare de cybercriminali, probabil datorită ușurinței sale de implementare și a rentabilității mari a investițiilor. Adăugați la aceasta apariția criptomonedei, ceea ce a înlesnit atacatorii să scape de crimele lor. Potrivit lui Daniel Tobok, CEO al Cytelligence Inc., o companie de cibersecuritate și eliminare a ransomware-ului, „Ransomware este într-adevăr arma la alegere pentru un infractor. Ne pot vedea, dar nu le putem vedea”, conform ro.safetydetectives.com.

În ultimii ani, escrocii au observat că majoritatea instituțiilor atacate sunt dispuse să plătească sumele de bani solicitate, pentru a recăpăta controlul asupra sistemelor virusate.

Ei bine, se pare că în 2022 instituțiile publice trebuie să-și întărească securitatea, deoarece e pusă în pericol inclusiv viața oamenilor, iar acesta e principalul motiv pentru care ar trebui să ne temem de atacurile cibernetice în 2022. Dacă te întrebi cum te poate costa viața un astfel de atac, experții îți atrag atenția asupra faptului că nici spitalele nu sunt scutite de un astfel de atac. Imaginează-ți ce ar însemna să fie bulversat sistemul informatic al unui mare spital, în condițiile în care, odată cu digitalizarea, majoritatea informațiilor, fișelor medicale sau chiar aparaturi sunt conectate la sisteme inteligente și la internet. Ar fi un adevărat dezastru, foarte periculos pentru viețile oamenilor.

„Infractorii cibernetici au observat că atacarea anumitor industrii înseamnă o mai mare probabilitate de plată. S-ar putea înregistra mai multe atacuri asupra organizațiilor din domeniul medical sau Energie și Resurse. Pot fi vizate dispozitivele esențiale, cum ar fi sistemele critice de asistență medicală și infrastructura acestora, unde efectele ar fi devastatoare și, prin urmare, plata cerută ar fi făcută imediat. Acest lucru se întâmplă deja în Canada, unde intervenții chirurgicale au fost amânate din cauza atacurilor ransomware,” a completat Robert Masse – membru al HP Security Advisory Board și partener Deloitte.

De asemenea, e bine de știut și faptul că trecerea la stilul hibrid de munca va continua să creeze probleme pentru securitatea organizațională, spune Michael Howard: „Fiecare angajat rămâne o țintă pentru hackeri, iar numărul mare de dispozitive neprotejate creează o bază uriașă care trebuie apărată.” Robert Masse crede că, astfel, infractorii cibernetici pot viza mai ușor persoane cu funcții de conducere.

„Aceștia ar putea avea ca ținte casele și rețelele personale ale directorilor sau chiar ale oficialilor guvernamentali, deoarece aceste rețele sunt mai ușor de compromis decât sistemele unei companii sau instituții.”

2. Metoda ”Accidentul”

De ani buni, metoda ”Accidentul” dă bătăi de cap Poliției Române. Practic, modalitatea de funcționare a acesteia este cât se poate de simplă. Tocmai pentru că e simplă și implică un mare impact emoțional, poți cădea foarte ușor în capcana unor infractori abili, care au vorbele la ei și care nu se sfiască să te manipuleze așa cum vor dori, până îți vor goli conturile și porfofelul de ultimii bani.

Iată cum se întâmplă totul. Se pare că victimele sunt abordate, prin intermediul WhatsApp, de pe un număr pe care nu-l au în agendă și le este prezentat un scenariu ce pare cât se poate de verosimil. Infractorii își atribuie o identitate a unei persoane apropiate, invocând o situație de criză și necesitatea urgentă a unei sume mari de bani.

De exemplu: „alo, bunico! Am avut un accident auto și victima e în stare gravă la spital. Am nevoie de bani pentru a-i face operația, altfel mă vor băga la închisoare”. Desigur, infractorii merg „la noroc” sau la „pont”, când vine vorba despre a-și asuma o identitate, pentru că pot suna pe cineva care nu are nici copii, nici nepoți. Dar, de cele mai multe ori, atunci când apelează persoane în vârstă, acestea au rude de acest tip, așa că succesul operațiunii este ca și asigurat.

Polițiștii recomandă persoanelor care primesc astfel de apeluri să contacteze imediat persoana care se pretinde a fi cel de la capătul firului. Chiar dacă persoana respectivă nu răsounde, orice ar fi nu dați banii unor necunoscuți. Pentru operații chirurgicale de urgență, de exemplu, nu se solicită sume de bani victimelor.

3. „Copiii” vă spun au nevoie de bani

De curând, se conturează o versiune mai actualizată a metodei Accidentul. Este vorba despre o situație în care părintele primește un mesaj pe WhatsApp, de la așa-zisa fiică sau fiu.

Aceștia trimit părinților un număr de cont, unde se solicită virarea unei anumite sume de bani, invocându-se o situație credibilă.

De exemplu, infractorul cu identitatea copilului victimei, susține că și-a pierdut telefonul și că tocmai avea de făcut o plată consistentă. Oamenii, din dorința de a-și ajuta copiii să iasă din situația dificilă, nu mai fac verificări și trimit rapid banii în contul indicat pe WatsApp.

Această metodă face foarte multe victime în Marea Britanie, de unde se pare că ar fi plecat.

Din aceste motive, experții în securitate cibernetică vă recomandă să nu oferiți detalii bancare și de identificare personală persoanelor necunoscute și nici să nu virați bani, sub niciun pretext, până nu verificați temeinic informația care vi se transmite ca justificare.