Cum ocolesc rușii sancțiunile occidentale. Nu mai au acces la un număr imens de companii, dar au găsit o soluție

Un număr tot mai mare de ruși aleg Belarusul vecin pentru următoarea lor vacanță, în încercarea de a avea acces la bunuri și servicii financiare occidentale care nu mai sunt disponibile acasă din cauza sancțiunilor impuse Moscovei din cauza invaziei din Ucraina.

Spre deosebire de Rusia, majoritatea comercianților cu amănuntul străini și a principalelor companii de plăți își păstrează prezența în Belarusul ex-sovietic, care este adesea supranumit „ultima dictatură din Europa”.

Cu mai multe zboruri și trenuri zilnice între Moscova și Minsk, Belarus a devenit o destinație din ce în ce mai populară pentru rușii care doresc să cumpere bunuri occidentale sau să deschidă un cont bancar care să emită carduri de debit Visa sau MasterCard, care nu mai sunt disponibile în Rusia.

Condusă de un aliat apropiat al Kremlinului, Alexander Lukașenko, Belarus a fost folosită ca zonă de pregătire pentru trupele rusești și lansatoare de rachete în timpul invaziei din Ucraina. Dar – în ciuda îngrijorărilor exprimate de Kiev – Lukașenko a negat că armata belarusă a trecut pe teritoriul ucrainean, permițând astfel Minskului să evite cele mai severe sancțiuni occidentale. –

A existat o creștere de peste 60% a rezervărilor de excursii în Belarus, a declarat luna trecută Anna Ovsyanikina, care se ocupă de rezervările pentru Belarus pentru agenția de turism Delfin, citată de Asociația operatorilor de turism din Rusia.

Agenția de turism FUN&SUN a lansat la sfârșitul lunii august tururi de cumpărături de patru zile în capitala belarusă Minsk, la prețuri începând de la 16.750 de ruble (279 de dolari) de persoană.

„Turiștii au început să meargă mai des în Belarus și am observat, de asemenea, că, printre altele, merg la cumpărături, așa că am decis să oferim acest produs”, a declarat un purtător de cuvânt al FUN&SUN pentru The Moscow Times.

„Cererea a fost foarte mare pentru prima excursie, dar și pentru cele ulterioare”.