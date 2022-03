Cum găsești cele mai ieftine benzinării: aplicația unde vezi prețurile benzinei și motorinei

Autoritățile au lansat un serviciu prin care poți să vezi prețul carburanților din toată țara.

Consiliul Concurenței a lansat un serviciu care monitorizează prețurile benzinei și motorinei din toată țara. Serviciul se numește Monitorul Prețurilor și poate fi accesat de pe telefonul mobil, indiferent de sistemul de operare, dar și de pe desktop.

Conform datelor, cele mai mari creșteri de prețuri le-au avut benzinăriile Mol și unele benzinării independente din vestul țării.

Pentru a afla unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină, trebuie să accesezi www.monitorulpreturilor.info sau să descarci aplicația de mobil. În cadrul platformei/aplicației selectezi „Carburanți auto” și trebuie să-i permiți aplicației sau site-ului să te localizeze. Mai departe, alegi tipul de carburant care te interesează și poți căuta în localitatea în care te afli sau alta, pe care o alegi manual, doar în localitate sau pe o rază de până la 5 kilometri.

Prețurile fluctuează

În București, de exemplu, benzina standard are prețuri cuprinse între 7.7 lei și 7.9 lei pe litru. Valoarea minimă se înregistrează la o stația Petrom de pe Splaiul Independenței. Motorina standard pornește de la 7.93 lei pe litru și ajunge până la 8.42 lei pe litru.

Aplicația afișează și prețurile pentru benzină premium, motorină premium, GPL și încărcare electrică. De asemenea, dacă ai de parcurs un drum mai lung, poți selecta ruta pe site sau pe aplicație și afla prețurile la benzină și motorină la toate stațiile peco de pe traseu, pentru a decide unde este cel mai convenabil să alimentezi.

De exemplu, pe ruta București – Brașov, locul care vinde cea mai ieftină motorină este în București, 8.21 lei per litru și cea mai scumpă este vândută în Cornu, 8.55 lei per litru. În ceea ce privește benzina, cel mai mic preț de vânzare este în București, 7.7 lei per litru și cea mai scumpă este vândută în Brașov, 7.94 per litru.