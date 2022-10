Criza din 2008 a „înviat” pentru acești români: mulți i-au invidiat că-și cumpără case și mașini, azi au ajuns de milă

Sentimentul resimțit în criza din 2008 și în anii grei ce au urmat este readus la viață în sufletele românilor ce sunt astăzi datori la bănci.

Cine are credite în derulare și trebuie să suporte dobânzi variabile traversează o perioadă extrem de dificilă.

Ratele la bănci au crescut exponențial în 2022, iar previziunile pentru perioada următoare sunt cel puțin la fel de sumbre.

Deși economia este un domeniu dificil, ceea ce se întâmplă acum pe piață are o explicație extrem de simplă. Pe fondul inflației galopante, atât din România, cât și din Uniunea Europeană și Zona Euro, băncile centrale apelează la creșterea dobânzii de referință și, totodată, la înăsprirea politicii monetare.

Așa a făcut și Banca Națională a României. Instituția a majorat dobânda-cheie la începutul acestei luni, urcând-o la 6,25% pe an, surprinzând în mod negativ chiar și așteptările analiștilor. De asemenea, tot atunci, BNR a mai decis:

-majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, de la 5,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022;

-majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25 la sută pe an, de la 6,50 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25 la sută, de la 4,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022;

-păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

-menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

În aceste condiții, băncile comerciale preiau șocul și cresc la rândul lor dobânzile practicate pentru clienții persoane fizice sau juridice.

Așa s-a ajuns în situația în care românilor le-au crescut puternic ratele în ultimul an, dar ce e mai rău de-abia acum urmează să vină. Se estimează vremuri foarte grele, mai ales pentru românii ale căror dobânzi sunt calculate în funcție de IRCC, indicele care înlocuiește ROBOR și care ar putea să crească exponențial în 2023.

Nici nu știu ei că, de fapt, vin vremuri și mai grele de atât

Mai mult decât atât, sunt vești proaste și pentru românii împrumutați în euro. La rândul său, Banca Centrală Europeană majorează dobânzile și, totodată, cursul euro leu va avea o evoluție negativă în următoarele 12 luni.

Românii plătiți în lei, dar care au contractat credite în euro, vor simți scumpiri mai ales din cauza faptului că euro se va impune în fața monedei noastre naționale. Potrivit celor mai recente previziuni făcute de analiștii CFA România, vom depăși pragul psihologic de 5 lei pentru un euro. Valoarea medie anticipata de specialiști pentru un orizont de timp de un an este de 5,0797 lei pentru un euro!

Acestea fiind spuse, pentru românii datori la bănci, criza din 2008 este aici. Experții recomandă debitorilor să nu aștepte momentul în care intră în imposibilitate de plată și, dacă ajung acolo, să caute soluții, nu să aștepte să se ajungă în cazuri limită. Deschide discuții cu banca, inițiază negocieri, de exemplu, prin intermediul CSALB, poți opta pentru trecerea la dobândă fixă, pentru refinanțare, pentru amânarea ratelor, în ultimă instanță.