Concert Wardruna, la noi în țară: când îi vom putea vedea live pe „vikingi”

Wardruna este, în momentul de față, una dintre cele mai influente trupe rock, din toată lumea, în ciuda stilului său nișat pe îmbinarea elementelor de folclor nordic, cu riffuri de chitară.

Dupa succesul avut cu „Nordic Night at Red Rocks Amphitheatre”, în Statele Unite ale Americii, dar și cu „Nordic Night at Gelsenkirchen”, trupa nordică Wardruna, alaturi de By Norse Music au decis să transforme acest concept unic într-un turneu rock cu numele de „Nordic Night Summer Open Air Tour”, care are ca scop primordial promovarea albumului „Kvitravn”, lansat în data de 22 ianuarie, anul trecut.

Noul material de la Wardruna, „Kvitravn”, continuă, din punct de vedere muzical, trilogia Runaljod, cu toate că putem observa o evoluție evidentă a trupei, din punct de vedere al sound-ului. Pe cel mai recent album avem ocazia să ascultăm o varietate de instrumente muzicale precum talharpa, sotharpa, cornul, flautul și multe altele.

Albumul conține 11 piese care vor ne vor face să călătorim mental prin legendele și cultura nordică, având ca teme centrale vrăjitoria, ori alte subiecte ce țin de misticismul popoarelor nordice.

Einar Selvik a spus, referitor la compozițiile sale: „Să reciți și să copiezi trecutul nu este foarte dificil, însă pentru a putea să înțelegi și să integrezi gândirile antice, instrumentele și modul în care acest lucru se făcea în trecut, pentru a crea ceva ce este relevant în prezent, este cu adevărat o provocare, iar acesta este scopul nostru”.

De unde poți cumpăra bilete la concertul Wardruna

Concertul Wardruna va avea loc în data de 8 iulie, la Arenele Romane, în Capitală.

Biletele se găsesc în rețeaua iabilet.ro, dar și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay.

Acestea au prețuri cuprinse între 89 de lei (cu loc în tribună) și 169 de lei (în fața scenei), în funcție de categoria aleasă. Există alte câteva categorii intermediare, firește.