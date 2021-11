Ne pleacă tinerii din țară, se duc la studii și nu se mai întorc: cu cât au crescut cererile

Pandemia și criza politică din România, dezamăgirea față de măsurile autorităților în pandemie, toate au dus la un exod masiv de populație care nu va face decât să acutizeze în anii care urmează. În cazul în care îți doreai un nou argument pentru faptul că nu o să aibă cine să ne plătească pensiile, a apărut un nou studiu care confirmă direcția respectivă.

FINS este o instituție financiară nebancară al cărui scop este furnizarea de credite pentru tinerii care vor să plece la studii de licență sau masterat în Europa. Din această poziție, are o imagine foarte clară asupra situației din România când vine vorba de migrație. În mod evident, plecarea tinerilor la studii nu este sinonimă cu migrația, dar odată cu expunerea la altă civilizație, societate, democrație, foarte mulți aleg să rămână peste hotare din pricina comparației cu valorile autohtone.

Cererile de studii în străinătate au explodat

În România, FINS a înregistrat o creștere cu peste 100% a cererilor de finanțare, comparativ cu ultimii doi ani, pentru credite necesare efectuării de studii în străinătate. Printre țările preferate de români, se numără Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia. Până de curând, Regatul Unit ocupa prima poziție în clasament, dar a fost devansat de Olanda din cauza restricțiilor cu care a venit la pachet Brexit.

„Pe fondul reducerii dramatice a accesibilităţii studiilor în Marea Britanie din cauza Brexit, cererea pentru studii în Olanda a crescut exploziv, această destinaţie detronând Marea Britanie. În acelaşi timp, a scăzut cererea pentru Danemarca, unde au început să apară restricţii în ceea ce priveşte numărul programelor de licenţă şi master în limba engleză, dar a crescut cererea pentru Germania.

O destinaţie surpriză şi interesantă e Belgia, unde găsim un număr semnificativ de programe în limba engleză. Dintre ţările nordice, Suedia, unde se regăsesc câteva universităţi din top 100 mondial, începe să prezinte din ce în ce mai mult interes pentru tinerii din România. Practic, odată cu Brexit, piaţa s-a diversificat şi s-a ramificat în multiple direcţii. În mod clar, Olanda a devenit destinaţia principală, fiind ţara care oferă cele mai multe programe de licenţă şi Master în limba engleză în afara Marii Britanii”, a declarat Alexandru Ghiţă, preşedintele FINS.

Punctual, conform datelor FINS, peste 200 de tineri din Ilfov, Cluj, Timiş, Sibiu, Constanţa, Arad, Maramureş, Hunedoara, Iaşi, Brăila, Suceava, Galaţi, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Mureş şi Bucureşti, dar şi din Grecia, Polonia şi Spania au aplicat pentru cereri de finanţare pentru facultăţi din Europa.

„Tinerii care aplică pentru creditare la FINS văd acest demers ca pe o investiţie clară în viitorul lor, programele alese fiind dintre cele mai diverse: de la Mastere în Precision Cancer Medicine, Nuclear Technologies, Marine Engineering sau Communication Strategies, la programe de licenţă în Fashion Branding and Communication, Game Technologies, User Experience Design, Pharmacy, or Prosthetics and Orthotics.

Atât timp cât aplicantul arată potenţial academic şi profesional, este pasionat de ceea ce urmează să studieze şi ne arată că are planuri de viitor solide, dar şi o nevoie de finanţare reală, avem toate motivele să îi finanţăm studiile. Generaţia 2021 de studenţi care pleacă la studii beneficiază de finanţare FINS în valoare de peste 1.500.000 euro”, a subliniat Alexandru Ghiţă.

FINS face parte din Grupul Educativa şi este o instituţie financiară nebancară, lansată în 2019. Aceasta oferă credite educaţionale de până la 25.000 de euro pentru programe de Licenţă şi Master în Europa, inclusiv Marea Britanie, Elveţia şi România. Procesul de evaluare pentru obţinerea creditului se bazează exclusiv pe profilul personal şi academic al elevului sau studentului, ceea ce facilitează obţinerea creditului fără un istoric bancar, de angajare, venituri sau garanţii.