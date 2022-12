Comoara din timpul lui Mihai Viteazul, descoperită de un pensionar din Olt. Tezaurul a fost îngropat în timpul luptelor pentru tronul Țării Românești

Comoara din vremea lui Mihai Viteazul a fost descoperită de către un fost polițist din Olt. De-a lungul timpului, bărbatul a predat instituțiilor mai multe obiecte antice.

Un pensionar din Olt, fost polițist, a descoperit cu ajutorul unui detector de metale o comoară de pe timpul lui Mihai Viteazul. Paul Durcă este unul dintre cei peste 70 de căutători de comori care și-au înregistrat dispozitivele și au predat mai multe obiecte de valoare instituțiilor.

De aproximativ doi ani de când se ocupă cu această activitate, a depus 30 de procese-verbale de predare-primire, iar recompensele sale însumează suma de 21.000 de euro. Ultima sa descoperire reprezintă un tezaur monetar evaluat la suma de 57.000 de euro.

Tezaurul a fost găsit într-o pădure de lângă localitatea Nicolae Titulescu din Județul Olt. În data de 13 decembrie 2022, acesta a descoperit mai multe monede din timpul lui Mihai Viteazul. Imediat, acesta a anunțat autoritățile și a încetat căutarea.

Bărbatul a afirmat că studiile locurilor le face cu ajutorul Google Maps, iar pădurea respectivă a fost cea mai apropiată de domiciliul său din Radomirești, fiind situată la aproximativ 20 de kilometri distanță.

„Asta a fost a șasea oară de când am umblat în pădurea asta. Am mai găsit monede de argint, aproape de fiecare găseam ceva important, pe care le-am predat, bineînțeles. Acolo a fost cea mai mare monedă pe care am găsit-o vreodată, o monedă de 60 de parale, turcească, extraordinar de frumoasă și de bine păstrată. Am insistat în zona asta și adevărul este că nu mă așteptam să iasă chiar un tezaur. Bine, e un tezaur mic, în sensul că sunt puține monede, dar e prima dată când găsesc aur”, a mărturisit căutătorul de comori.

Anterior, Paul Durcă a mai anunțat autoritățile pentru o altă descoperire importantă din același județ, însă la Morunglav. Acolo, omul a descoperit mai multe obiecte de valoare, însă la cerința directorului Muzeului Județean Olt, bărbatul a renunțat la drepturile cuvenite printr-un act notarial.

„Prima dată mi-a ieșit o monedă din aur. Curios a fost faptul că a fost un semnal foarte slab, cred că din patru sau cinci cazuri asemănătoare, doar în unul din ele s-ar fi întâmplat să sap. Și am zis – hai să sap. În situații din astea găseam un fier ruginit. Am văzut că mi-a dat semnal adânc, dar mi-am zis că poate fi un obiect important, pentru că acum o lună-o lună jumătate am găsit un topor de luptă dacic, într-o pădure la Fruzaru. Am zis că și fiarele foarte vechi sunt importante,. Dar s-a întâmplat și mi-a ieșit moneda asta din aur. La început am crezut că este un fals. (…) M-am convins că e din aur, am mai scos câteva monede și atunci m-am oprit și am sunat autoritățile, pentru că îmi dădea semnal în continuare”, a mai dezvăluit Paul Durcă.