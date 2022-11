Cine sunt candidații republicani la alegerile din SUA. „Consecințe dramatice” dacă ies învingători

Majoritatea candidaților republicani în alegerile intermediare din SUA sunt conspiraționiști și cred că scrutinul din 2020 a fost „fraudat”. Ei, mulți fiind selectați personal de Donald Trump și susținuți public de miliardar, au pus sub semnul întrebării validitatea și integritatea alegerilor prezidențiale pe care fostul președinte de extremă dreapta le-a pierdut în fața lui Joe Biden.

Republicanii care au pus sub semnul întrebării integritatea alegerilor sau care au refuzat să accepte realitatea (Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020) candidează în toate regiunile americane. În două state, aceștia au fost nominalizați „negaționiști ai alegerilor” pentru toate cursele la nivel federal și local. Deși unii dintre ei își încearcă norocul în circumscripții în care democrații au o influență masivă și este de așteptat că vor pierde, majoritatea conspiraționiștilor prind teren în zone în care ar putea să câștige.

Dintre cei 300 de candidați republicani, 171 sunt în circumscripții sau în zone în care câștigă în mod tradițional. Având în vedere partizanatul atroce din Statele Unite, aceștia vor câștiga aproape sigur. Alți 48 sunt în curse competitive cu democrații. Dar consecințele vor fi dramatice, dacă oamenii lui Trump reușesc să câștige Camera Reprezentanților, scrie Washington Post. Masa de neofasciști va deveni esențială în alegerea viitorului lider al Camerei, fiind și cel care prezidează asupra certificării viitoarelor alegeri prezidențiale din 2024.

Mulți dintre acești conspiraționiști repetă susținerile fostului lider de la Casa Albă, afirmații care au fost investigate și dovedite false de o multitudine de oficiali și judecători, unii dintre ei chiar numiți în funcții de Trump sau de alți președinți republicani.

Potrivit experților, în ciuda dovezilor care arată contrariul, acești oameni sunt dispuși să submineze instituțiile democratice, dacă asta le aduce beneficii politice. Datele arată că mișcarea, care s-a născut din minciunile lui Donald Trump și din încercarea eșuată a miliardarului de a răsturna alegerile din 2020, a devenit mai puternică acum.

„Negarea rezultatelor alegerilor este o formă de corupție. Partidul Republican a instituționalizat această formă de minciună, această formă de respingere a rezultatelor. Așadar, a instituționalizat o activitate ilegală. Acești politicieni conspiră, în fapt, să transforme în dogmă de partid ideea că e posibil să respingi rezultate validate oficial”, spune Ruth Ben-Ghiat, autoarea unei cărți despre dictatori și lideri autoritari – „Strongmen: Mussolini to the Present” și istorică la Universitatea din New York.