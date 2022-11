Charlie Cox revine pe Netflix: ce știm despre Treason, până acum

Charlie Cox revine pe Netflix în Treason, o serie limitată pe care o vei putea vedea, cândva, în viitorul apropiat, după cum vei afla din cele ce urmează.

Cox și-a reluat, de asemenea, rolul lui Matt Murdock în Spider-Man: No Way Home, de anul trecut, ca mai apoi să apară în She-Hulk: Attorney at Law, iar în curând va face o „excursie” și la Disney+, cu ocazia Daredevil: Born Again.

Însă, înainte de a reveni în „curtea” Marvel, Charlie Cox va juca în serialul limitat de la Netflix, Treason, care va avea șase episoade și va debuta 26 decembrie. Serialul vine de la scriitorul Bridge of Spies, Matt Charman.

Despre ce va fi vorba în Trădarea (Treason)

Trădarea se va concentra pe Adam Lawrence (interpretat de Cox), un agent MI6, dar și pe Kara, un spion rus cu care Adam împărtășește un trecut complicat.

Reapariția lui Kara îl face pe Adam să pună la îndoială totul, construind o relație-triunghi între Kara, Adam și soția lui Adam, Maddy.

Serialul, regizat de Louise Hooper, o mai distribuie, de asemenea, pe Oona Chaplin (cunoscută pentru rolul lui Talisa Stark în Game of Thrones) în rolul lui Maddy, în timp ce Olga Kurylenko, din Black Widow, o va interpreta pe Kara, iar Ciarán Hinds, Tracy Ifeachor, Avital Lvova, Alexandra Guelff, Brian Law și Adam James completează distribuția.

Evident, fanii lui Cox care au deja un cont de Netflix activ se vor bucura să-l revadă pe actor pe platformă.

Cu toate că nu are legătură cu sărbătorile de iarnă, Treason (Trădarea) va rula exact în acea perioadă, pe Netflix, așa cum menționam anterior. Până la urmă, dacă Die Hard a reușit să devină un film de Crăciun, și Treason are șanse reale în acest sens.

Rămâne de văzut dacă seria limitată se va ridica la nivelul așteptărilor. Ca să afli asta, stai cu ochii pe Netflix în a doua zi de Crăciun.