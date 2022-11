Cercetătorii au descoperit cea mai apropiată gaură neagră de Pământ: comportamentul ei ridică semne de întrebare

Un grup internațional de astronomi a găsit cea mai apropiată gaură neagră de Pământ. Aceasta este orbitată de o stea similară cu Soarele nostru.

Obiectul, cunoscut sub numele de Gaia BH1, este situat la 1.600 de ani lumină distanță și are o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a Soarelui nostru. Găurile negre ca aceasta sunt cunoscute sub numele de găuri negre de masă stelară.

Masa lor este de cel mult 100 de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru și au fost create în explozii catastrofale ale supernovelor. Aproximativ 100 de milioane dintre aceste obiecte ar trebui să existe în Calea Lactee, dar doar câteva au fost descoperite. Majoritatea dintre acestea se hrănesc în mod activ, înghițind materialul unei stele însoțitoare, eliberând o cantitate mare de raze X.

Cea mai apropiată gaură neagră oferă noi informații

Cu toate acestea, Gaia BH1 este diferită pentru că nu atrage nimic de la însoțitorul său stelari, astfel că nu este considerată ca fiind activă. Obiectul a fost observat inițial de nava spațială Gaia a Agenției Spațiale Europene. Gaia a surprins nereguli deosebite la steaua însoțitoare. Observațiile ulterioare cu Observatorul Internațional Gemeni au extins citirile mișcărilor stelei și au confirmat că este probabil să orbiteze o gaură neagră.

„Luați sistemul solar, puneți o gaură neagră acolo unde este Soarele și Soarele unde este Pământul și obțineți acest sistem. Deși au existat multe detecții pretinse ale unor astfel de sisteme, aproape toate aceste descoperiri au fost ulterior respinse. Aceasta este prima detectare fără ambiguitate a unei stele asemănătoare Soarelui pe o orbită largă în jurul unei găuri negre cu masă stelară din galaxia noastră”, a spus autorul principal Kareem El-Badry, astrofizician la Centrul pentru Astrofizică, Harvard și Smithsonian, și Institutul Max Planck pentru Astronomie.

Echipa consideră că această detectare nu este ambiguă după ani de vânătoare de găuri negre latente. Deși datele par solide, nu este clar cum a apărut acest sistem. Sistemul binar ar fi trebuit să fie creat de o stea masivă de aproximativ 20 de ori mai mare decât Soarele nostru, orbitată de însoțitorul asemănător Soarelui pe care încă îl putem observa.

Acea stea masivă ar fi evoluat într-o stea super-gigant roșie în câteva milioane de ani. Stratul exterior al acelei stele și-ar fi înghițit însoțitorul, înainte de prăbușirea fatidică și explozia ulterioară a supernovei. Modul în care însoțitorul a supraviețuit tuturor acestor lucruri este un mister, ceea ce sugerează că este posibil să nu avem o înțelegere completă a modului în care se formează și evoluează găurile negre.