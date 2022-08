Cum se aude o gaură neagră: NASA a postat înregistrarea audio înfiorătoare

Un clip audio distribuit recent de NASA a captat imaginația oamenilor online și i-a și speriat. Poți să asculți mai jos cum sună o gaură neagră. E înfricoșător.

NASA a lansat, de fapt, sonificarea câtorva găuri negre pentru Săptămâna Găurii Negre în luna mai, dar responsabilul Twitter al agenției Exoplanets a distribuit recent clipul audio din nou – și uimește mințile oamenilor. Nu numai că putem auzi cum sună o gaură neagră, dar este o provocare ideea că nu există sunet în spațiu.

Potrivit agenției spațiale, sunetul a fost asociat cu gaura neagră din centrul clusterului de galaxii Perseus din 2003. Atunci astronomii au descoperit că ondulațiile din gazul fierbinte al clusterului cauzate de undele de presiune trimise din gaura neagră ar putea fi traduse în note muzicale.

Această uriașă gaură neagră se află la peste 200 de milioane de ani lumină distanță de Pământ, cuibărită în centrul amestecului de galaxii, învăluite în gaz fierbinte care formează clusterul Perseus. Acest gaz este cel care a permis sonificarea – traducerea datelor astronomice în sunet – a acestei găuri negre, deși într-un mod care nu a mai fost făcut înainte.

Acesta utilizează unde sonore reale descoperite în datele de la Observatorul de raze X Chandra. NASA a subliniat că concepția greșită că „nu există sunet în spațiu pentru că spațiul este un vid” se bazează pe ideea că nu există un mediu prin care undele sonore să circule. Cu toate acestea, un grup de galaxii cu o mulțime de gaze care învăluie locuitorii săi funcționează foarte bine pentru undele sonore.

Așadar, oamenii de știință au extras aceste unde sonore descoperite anterior și le-au resintetizat într-un interval pe care oamenii îl pot auzi, mărindu-le cu 57 și 58 de octave. Sau, așa cum a descris NASA, „se aud cu 144 de cvadrilioane și de 288 de cvadrilioane de ori mai mult decât frecvența lor inițială”.

Aceasta este o faptă incredibilă a ingineriei care ne permite o altă privire asupra acestor obiecte misterioase.

