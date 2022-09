Cele mai noi jocuri care ajung pe Xbox Game Pass: când poți juca Deathloop

Microsoft a anunțat data pentru al doilea lot de titluri Game Pass pentru Xbox și PC din septembrie, inclusiv multe care au fost confirmate săptămâna trecută în timpul Xbox Indie Showcase.

Bineînțeles, acest lot are, fără îndoială, ca și cap de afiș jocul Deathloop, împreună cu versiunea completă a lui Grounded și hitul indie Valheim pe PC.

După cum a anunțat anterior, renumitul Deathloop al lui Arkane ajunge pe Xbox și intră în Game Pass pentru cloud, consolă și PC. Jocul a fost unul dintre ultimele lansate de Bethesda înainte ca Microsoft să achiziționeze compania și a avut o fereastră de exclusivitate de un an pe PlayStation.

Luna este rotunjită de 2D Souls-like Moonscars, simulatorul de management Let’s Build a Zoo, lansarea completă a Grounded și hitul indie Valheim pentru PC.

Lista jocurilor

Deathloop (Cloud, PC, și Xbox Series X/S) – Disponibil acum

Hardspace: Shipbreaker (Cloud Xbox Series X/S) – Disponibil acum

Beacon Pines (Cloud, Console, și PC) – 22 septembrie

SpiderHeck (Console și PC) – 22 septembrie

Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, PC, și Xbox Series X/S) – 22 septembrie

Moonscars (Cloud, Console, și PC) – 27 septembrie

Grounded – Full Release (Cloud, Console, și PC) – 27 septembrie

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console, și PC) – 29 septembrie

Valheim (Game Preview) (PC) – 29 septembrie

Paw Patrol Grand Prix (Cloud, Console, și PC) – 30 septembrie

Comenzile tactile vin la încă nouă jocuri în cloud: Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Grounded, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Road 96, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong, This War of Mine and Torment: Tides of Numenera.

Și, în sfârșit, sfârșitul unei alte luni aduce o altă selecție de titluri care părăsesc Game Pass.

Din 30 septembrie, va trebui să îți iei rămas bun de la:

AI: The Somnium Files (Cloud, Console, și PC)

Astria Ascending (Cloud, Console, și PC)

Dandy Ace (Cloud, Console, și PC)

Dirt 4 (PC) EA Play

Dirt Rally (PC) EA Play

Going Under (Cloud, Console, și PC)

Lemnis Gate (Cloud, Console, și PC)

Slime Rancher (Cloud, Console, și PC)

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console, și PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console, și PC)

Unsighted (Cloud, Console, și PC)

Visage (Cloud, Console, și PC)

Deci, când apare GoldenEye 007? Cândva în octombrie, poate?