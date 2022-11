Cele mai bune aplicații din App Store, din 2022: cine a luat „coroana” Apple

BeReal, noua aplicație de socializare care a câștigat popularitate în ultimele luni, este unul dintre marii câștigători ai premiilor Apple App Store, din acest an.

Această aplicație a câștigat premiul „aplicația iPhone a anului” pentru că a oferit utilizatorilor o incursiune autentică asupra vieții de zi cu zi a prietenilor și familiei, a spus gigantul tehnologic în anunțul său.

În total, Apple a scos în evidență 16 aplicații și jocuri pentru 2022 care au oferit „experiențe excepționale și au avut un impact cultural profund”.

În cazul BeReal, faptul că alte aplicații de social media au introdus sau testează funcții similare cu ceea ce știe să facă acesta este o dovadă clară a „impactului” pe care l-a avut asupra internetului.

Alte aplicații, pe lângă BeReal, care au urcat pe „podiumul” App Store

Un alt mare câștigător este GoodNotes 5, care a fost desemnată „aplicația anului pentru iPad” pentru că a dus notițele digitale „la următorul nivel și a avut cel mai bun suport pentru Apple Pencil”.

MacFamilyTree 10 a câștigat„ aplicația Mac a anului” pentru capacitatea sa de a crea un arbore genealogic destul de precis și oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și cunoaște rudele din întreaga lume, în timp ce ViX, serviciul de streaming în limba spaniolă de la TelevisaUnivision, a câștigat „aplicația Apple TV a anului”.

Un alt câștigător este monitorul de fitness Gentler Streak, care a luat premiul pentru „aplicația Apple Watch a anului”.

În ceea ce privește jocurile, Apex Legends Mobile a depășit toate celelalte titluri pentru iPhone, în timp ce jocurile de puzzle Moncage și Inscryption au câștigat premiul pentru cele mai bune jocuri pentru iPad și, respectiv, Mac.

Jocul El Hijo a câștigat „cel mai bun joc pentru Apple TV” pentru că rulează excepțional pe un ecran mare.

Wylde Flowers, un simulator life care combină agricultura cu magia, a fost desemnat „cel mai bun joc Apple Arcade”.

În cele din urmă, simulatorul League of Legends Esports Manager a câștigat primul premiu „China Game of the Year”.