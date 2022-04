Cel mai umilitor moment pentru purtătorul de cuvânt al lui Putin. I-au fost arătate dovezi video cu momentul în care armata rusă ucidea civili în timp ce dădea un interviu

Rusia susține că nu este implicată în crimele de război descoperite în orașul ucrainean Bucha, afirmând că imaginile au fost „trucate”. Pentru a scăpa basma curată, specialiștii ruși ar fi detectat „falsuri“ în editările video ale imaginilor provenite din orașul unde au avut loc atrocitățile, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Recent, omul lui Putin a avut parte de cel mai umilitor minut din cariera sa politică. Iată ce s-a întâmplat în timpul unui interviu video.

După retragerea soldaților ruși din regiunea Kiev, autoritățile ucrainene au avut parte de un șoc. Acestea au găsit mai multe gropi comune cu zeci de cadavre și civili uciși pe străzile orașului Bucha sau Borodianka. Imediat după apariția imaginilor în spațiul public, Federația Rusă a fost acuzată de crime de război, mai mulți oficiali occidentali cerând ca Vladimir Putin să fie tras la răspundere pentru ororile comise de soldații săi în Ucraina, la ordinul său. Oficialii ruși, atât ministrul de Externe, Serghei Lavrov, cât și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, neagă implicarea țării lor în genocidul din Ucraina.

Recent, lui Peskov i s-a arătat un videoclip îngrozitor, cu momentul în care armata rusă ucide un biciclist ce trecea pe o stradă din Bucha. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii februarie, când forțele militare rusești au invadat orașul care se află la periferia capitalei Ucrainei, Kiev. Grupul de jurnalism de investigație Bellingcat a publicat filmarea pe rețelele sociale, iar imaginile au devenit virale.

În clip se vede cum biciclistul virează la stânga, pe o stradă pe care se afla tancuri rusești. Rușii bombardează zona, în direcția biciclistului, la fața locului ridicându-se un val de praf și fum. Săptămâni mai târziu, după ce armata rusă s-a retras din Bucha, un civil mort a fost filmat lângă o bicicletă pe strada pe care a fost relatat incidentul în videoclip.

Cadavrul, cu un picior sfârtecat, se afla în spatele unui stâlp din beton care s-a prăbușit din cauza atacului. Deteriorarea stâlpului este în concordanță cu muniția de mare calibru. Iar îmbrăcămintea persoanei, o bluză albastru închis și pantaloni mai deschiși, se potrivește cu ținuta biciclistului din imagini.

După ce i-au fost arătate aceste fotografii, Dmitri Peskov a reacționat, întrebându-l pe prezentatorul Sky News de ce crede că rușii sunt responsabili de această crimă? „Ce te face să crezi că au fost rușii de vină?”, a întrebat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Ca răspuns, jurnalistul i-a spus că din imagini se poate vedea litera „V” de pe tancuri, un simbol al invaziei ruse în Ucraina.

La scurt timp după ce forțele ucrainene au intrat în Bucha, oraș aflat sub controlul rușilor timp de câteva săptămâni, au apărut rapoarte despre crime, execuții, torturi și violuri asupra civililor. Localnicii au afirmat că oamenii au fost executați de ruși fără niciun motiv aparent.

The most humiliating minute of Peskov’s career: pic.twitter.com/oKakPeWUon

— Michael Moroz 🇺🇦 (@MorozMichael) April 9, 2022