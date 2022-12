Cei mai amuzanți oameni pot suferi de depresie: ce e paradoxul clovnului trist și de ce trebuie să-ți verifici prietenii amuzanți

Umorul este considerat o putere de caracter, dar pentru unii oameni se naște dintr-un trecut tulburător. Cei mai amuzanți oameni pot suferi de depresie.

În serialul de succes “This Is Us”, un episod revelator se concentrează în jurul clovnului show-ului, Toby, care în copilărie a răspuns la suferința mamei sale fiind amuzant. Asta îl transformă într-un individ foarte amuzant, dar și într-unul care suferă de depresie debilitantă.

Povestea este una familiară și are un nume: paradoxul clovnului trist. Ea explică asocierea dintre oameni care sunt excepțional de amuzanți, adesea comedianți, cu afecțiuni de sănătate mintală precum anxietatea și depresia.

În “Pretend the World Is Funny and Forever: A Psychological Analysis of Comedians, Clowns and Actors”, Seymour și Rhoda Fisher au folosit relatări despre copilărie, testul Rorschach cu pete de cerneală și testul tematic de apercepție, pentru a explora caracteristicile depresive în rândul interpreților, relatează Psychology Today. Ei au descoperit că cei mai amuzanți din grup provin adesea din medii socioeconomice precare și este posibil să fi adoptat rolul „clovnului de clasă” la școală, ca mijloc de a depăși stresul și anxietatea.

Oamenii amuzanți pot suferi de depresie

Comparativ, comedianții s-au confruntat cu mai multe adversități la o vârstă mai mică, în comparație cu actorii. Au existat, de asemenea, tendințe în relațiile cu părinții, deoarece benzile desenate au raportat mai des o relație pozitivă cu tații lor, în timp ce mamele au fost descrise ca fiind critice, agresive și non-materne, o tendință care s-a reflectat în studiile comedianților amatori de vârstă universitară.

Umorul a fost folosit de mult timp ca instrument împotriva stresului și incertitudinii, poate cel mai bine surprins în The Wipers Times: un ziar satiric care a fost tipărit în orașul decimat Ypres, Belgia, în timpul Primului Război Mondial.

În timpul pandemiei de COVID-19, oamenii de pe tot globul s-au dus la ferestre și balcoane pentru a-și prezenta un simț al umorului la fel de rezistent în fața bolii care punea viața în pericol, totul în timp ce se confruntau cu stresul și izolarea. Iar mai târziu, în mijlocul devastării care se desfășoară în Ucraina, hackerii au făcut ca stațiile de încărcare din Rusia să afișeze mesajul: „Putin este un prost”.

Umorul este considerat acum o putere a caracterului, științific vorbind. Psihologia pozitivă, un domeniu care examinează ceea ce oamenii fac bine, observă că umorul poate fi folosit pentru a-i face pe ceilalți să se simtă bine, pentru a ajuta la atenuarea stresului. De asemenea, arată, de asemenea, că un simț al umorului bine cizelat se poate naște dintr-un trecut complicat ca mijloc de a face față, dar asta nu îl scutește neapărat pe „clovn” de afecțiunile mintale.

Concentrarea asupra relațiilor pozitive la o vârstă fragedă poate fi un instrument pentru a evita paradoxul clovnului trist, dar fenomenul este o reamintire că chiar și cei mai amuzanți dintre prieteni ar putea avea nevoie de un umăr pe care să plângă.