Cea mai rară grupă de sânge: mai puțin de 50 de oameni din lume au sângele “de aur”

A avea „sânge de aur” poate fi o binecuvântare și un blestem, în același timp. Există o grupă de sânge atât de rară, încât se știe că mai puțin de 50 de oameni din lume o au.

Cunoscut științific sub numele de Rhnull (Rhesus null), este adesea menționat ca „sânge de aur” datorită rarității sale extreme – și a valorii sale pentru alții. Pentru a înțelege de ce Rhnull este atât de rar și de prețios, trebuie să explic puțin ce înseamnă, de fapt.

Cel mai probabil ai auzit de cele patru grupe sanguine principale: A, B, AB și O. Această grupare este determinată de prezența antigenelor A și B care vor declanșa un răspuns imun dacă celulele roșii din sânge sunt introduse în cineva care nu este compatibil: grupa sanguină A are antigene A, grupa sanguină B are antigene B, grupa sanguină AB are ambele antigene, iar grupa sanguină O nu are niciunul.

Pe lângă antigenele A și B, există și alte proteine ​​găsite în celulele roșii din sânge, numite factor Rh, a căror prezență sau absență determină dacă o grupă de sânge este pozitivă (+) sau negativă (-). Deși există, de fapt, 61 de antigene de grup sanguin (antigene Rh), diviziunea negativă/pozitivă se referă la absența sau prezența unui antigen Rh – antigenul Rh(D).

O persoană poate da sânge doar cuiva cu antigeni de sânge compatibili. Deci, persoanele cu sânge Rh- pot da sânge atât la receptorii Rh- cât și Rh+, deoarece Rh- nu are proteina rea. Cu toate acestea, cei cu sânge Rh+ nu pot da receptorilor Rh−. Rh pozitiv este mult mai frecvent decât Rh negativ, deși există unele variații între diferitele populații.

Cea mai rară grupă de sânge din lume

Sângele de tip O negativ nu are niciunul dintre antigenele menționate aici, așa că nu va declanșa un răspuns imun din partea nimănui căruia i se administrează și este considerat un grup de sânge universal.

Devine mult mai complicat decât asta, cu sute de antigene jucând un rol, dar acesta este ceea ce trebuie să știi pentru a înțelege de ce sângele auriu este atât de neobișnuit.

Pe scurt, sângele auriu nu are antigene Rh. Persoanele cu această grupă de sânge nu au sau au mutații în genele pentru a construi aceste proteine, așa că le lipsește fiecare dintre ele. Primul caz de sânge de acest tip a fost identificat în 1961 la o femeie indigenă din Australia. Zeci de cazuri ciudate au fost depistate de atunci, iar oamenii de știință estimează că aproximativ 1 din 6 milioane de oameni îl au în întreaga lume. Nimeni nu știe sigur, dar au fost doar 43 de cazuri confirmate.

Grupa de sânge este moștenită, iar sângele Rhnull nu este diferit. Se transmite atunci când există o mutație în gena RHCE moștenită de la fiecare părinte, un fenomen rar cunoscut sub numele de moștenire autosomal recesivă, când o persoană moștenește două copii ale genei mutante, câte una de la fiecare părinte.

Sângele Rhnull este considerat sânge „universal” pentru oricine cu tipuri rare de sânge în sistemul Rh, deoarece îi lipsește oricare dintre antigenele care ar putea declanșa alarma sistemului imunitar. Aceasta înseamnă că Rhnull are un potențial uriaș pentru transfuzii de sânge.