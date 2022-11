Cea mai controversată „funcție” a unei mașini electrice: ce utilitate are „frontbagajul”, de fapt

Portbagajul din față disponibil pe unele vehicule electrice creează o întreagă discuție.

Sunt încă primele zile în cursa pentru supremația vehiculelor electrice și, în timp ce inginerii auto s-au grăbit să îmbunătățească intervalele de rulare și vitezele de încărcare, aceștia rămân împărțiți pe portbagajul din față.

Aproximativ o treime din cele aproximativ 30 de modele de vehicule electrice de vânzare în SUA au supradimensionat această funcție ca recunoaștere a noutății și utilității sale – la urma urmei, un „frontbagaj” este unul dintre puținele lucruri pe care vehiculele electrice le oferă pe care un vehicul alimentat pe benzină nu le poate oferi.

„Frontbagajele” nu sunt noi în industria auto. Modelele cu motoare în spatele mașinii, cum ar fi Porsche 911 și defunctul Chevrolet Corvair, au oferit de mult un „frontbagaj” în loc de unul în spate.

Dar, pentru prima dată, vehiculele electrice le permit șoferilor să obțină tot ce este mai bun din ambele lumi, iar producătorii de automobile reacţionează în consecință.

Pick-up-ul Ford, F-150 Lightning, se laudă cu cel mai mare spațiu disponibil din ofertă, dar chiar și unele vehicule electrice mai mici și mai sportive sunt concepute pentru a transporta mărfuri mari acolo unde ar fi fost un motor.

Lucid Air are o cavitate de 201 litri în față, aproximativ de dimensiunea unui congelator, în timp ce Modelul Y de la Tesla întinde banda la 116 litri, un frigider de vinuri de dimensiuni convenabile.

Ca atare, „frontbagajul” a devenit cartea de vizită de identificare pentru o nouă specie de vehicul care nu își afișează în mod deschis noutatea. Nimeni nu poate vedea bateria masivă sau motoarele electrice de sub pielea unui EV, dar un „frontbagaj” este greu de ratat.

Carlingă spațioasă

Și totuși, vehiculele electrice fără „frontbagaj” sunt, de asemenea, comune. Niciunul dintre noile vehicule electrice de la BMW – SUV-ul iX și sedanul i4 – nu au o astfel de „funcție”.

Nici sedanul EQS de la Mercedes, care nici măcar nu le permite clienților să deschidă capota vehiculelor sale electrice fără o căutare profundă pe YouTube.

Inginerii Mercedes au mers atât de departe încât au proiectat un mic panou care se rabatează în lateral pentru ca șoferii să umple lichidul ștergătoarelor de parbriz.

„În opinia noastră, portbagajul din spate este mai mult decât suficient de mare”, a spus Cathleen Decker, purtătoare de cuvânt. „Feedback-ul pe care îl primim este foarte pozitiv.”

Nissan’s Leaf, unul dintre cele mai vechi și cele mai vândute mașini electrice până în prezent, nu a avut niciodată o bătaie de cap, deoarece a fost proiectat folosind ca bază o mașină tradițională, alimentată pe benzină.

Dar nici SUV-ul Ariya de la Nissan, care va începe livrarea către dealeri mai târziu în acest an, nu are unul. Nici bZ4X de la Toyota, un vehicul electric conceput de la zero.

Rațiunea pentru producătorii de automobile fără „frontbagaj”este că umplerea din față a mașinii cu echipamente și accesorii face ca un cockpit să fie mai spațios.

Mercedes, de exemplu, are un sistem de filtrare a aerului unde s-ar fi putut afla un „frontbagaj”. Toyota bZ4X are sistemul HVAC și o baterie de 12 volți în față, creând o cabină la fel de spațioasă ca RAV4, o mașină mult mai mare.

„Toate aceste componente trebuie amplasate undeva”, a spus Tom Kretschmann, planificatorul principal de educație tehnologică al Toyota. „Și punându-le în prim plan, nu schimbi cu adevărat așteptările unui SUV.”

Deci, care este viitorul „frontbagaj”?

Laycee Schmidtke, un consultant în industrie care analizează și vehiculele de pe platforma YouTube Miss GoElectric, consideră că vehiculele electrice fără costuri se vor estompa în câțiva ani, pe măsură ce directorii de mașini încep să-și aprovizioneze componente mai mici.

„Producătorii de automobile tradiționali au adesea acorduri cu furnizorii sau economii de scară existente, care pot fi motivații puternice pentru a-și introduce hardware mai puțin decât optim în platformele lor de vehicule electrice”, a spus ea. „Pe măsură ce tot mai mulți producători de automobile dezvoltă platforme exclusive pentru vehicule electrice, pot vedea un viitor în care „frontbagajul” sunt standard.”

Deocamdată, cel mai sigur spațiu din dezbatere a „frontbagajul”pare să fie punctul de mijloc. Aproximativ o treime dintre vehiculele electrice de pe piața din SUA oferă în prezent niște „frontbagaje” relativ mici.