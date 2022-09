Ce se întâmplă cu noi, de fapt, dacă rușii închid definitiv robinetul cu gaz? Cât de vulnerabili suntem

După ce Rusia a amânat redeschiderea unei conducte esențiale pentru importurile energetice în Europa, pe 2 septembrie, așa cum programase inițial după întreruperea din 31 august, pe continent s-au amplificat temerile legate de ce se va întâmpla cu noi, dacă nu vom mai primi gaz de la Moscova.

Ei bine, se pare că nu avem motive de îngrijorare, fiindcă Europa e pregătită să facă față scenariului nefericit în care Rusia decide să nu reia exporturile de gaz către statele europene. Nu o spunem noi, ci înalți oficiali ai blocului comunitar.

Mai exact, comisarul european pentru Economie Paolo Gentiloni tocmai a dat asigurări conform cărora Europa nu va cădea pradă unei situații fără ieșire, în cazul în care robinetul cu gaz rusesc va fi complet blocat în această iarnă.

Statele europene se pare că au fost prevăzătoare și și-au alcătuit deja stocuri energetice, ne asigură oficialul UE. Pe de altă parte, în paralel, Occidentul a adoptat o politică de reducere a consumului, iar aceste două elemente nu ne vor arunca într-o situație delicată, în sezonul rece.

Ni se spune că suntem pregătiți, putem sta liniștiți. Nu ne este frică de Putin

Oficialul a făcut chiar o remarcă interesantă, subliniind că nu ne este frică de Vladimir Putin.

„Suntem bine pregătiţi să rezistam utilizării extreme de către Rusia a armei gazului”, a declarat el reporterilor în marja forumului economic organizat de Casa Europeană (…) Nu ne este frică de deciziile lui Putin, le cerem ruşilor să respecte contractele, dar dacă nu o fac, suntem gata să reacţionă, a precizat Ambrosetti la Cernobbio.

Pe de altă parte, e tot mai clar faptul că Moscova se folosește de resursele sale energetice și manipulează în favoarea sa exporturile de gaz, folosindu-le ca pe o armă politică.

Rusia „încearcă să arate că este încă o superputere energetică și că poate riposta [împotriva] sancțiunilor pe care le-a impus Europa”, crede Kate Dourian, de la Institutul de Energie SUA.

Totuși, chiar dacă nu vorbim despre o penurie de gaze, blocarea importurilor din partea rușilor ne-ar putea aduce costuri mai ridicate pe piețele de energie. Practic, sub o formă sau altă oricum Europa are mari șanse să resimtă un impact negativ, dacă acest scenariu ipotetic s-ar materializa.