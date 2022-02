Ce se întâmplă cu dobânzile noastre: semnalul de alarmă care vine „de sus”

În plină criză inflaționistă la nivel european, principalul instrument de luptă cu scumpirea este creșterea dobânzilor de referință. Toate Băncile Centrale din regiune au adoptat astfel de măsuri deja, BNR fiind printre ele. Doar că, acum, inclusiv Banca Centrală Europeană ia în calcul cu adevărată strategie pe termen lung, ca răspuns la creșterile accelerate de prețuri.

Îți amintesc faptul că, Banca Națională a României (BNR) a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

-majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an;

-facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

-păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

-menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.