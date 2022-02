Ce se ascunde, de fapt, în spatele scumpirilor uriașe de pe piețele de energie

Piețele europene de energie traversează o perioada marcată de creșteri explozive de preț.

Guvernele din regiune au fost nevoie să adopte măsură fără precedent, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, persoane fizice sau juridice, care riscau să între în imposibilitate de plată a facturilor la energie electrică și gaze naturale.

În România, de exemplu, în luna februarie s-a intervenit din nou pe piață, cu noi măsuri de sprijin, privind compensarea facturilor și plafonarea prețurilor. Însă de unde au pornit toate aceste scumpiri?

Cu toții auzim despre valul inflaționist, dar care e sursa reală a scumpirilor?

E imposibil să nu fi auzit, in ultimele luni, diverse explicații venite de la analiști, care justifică, sub o formă sau alta, creșterile de preț din prezent. Majoritatea susțin ideea unei inflații scăpate de sub control, dar foarte puțini oameni știu care a fost întreg tabloul ce a generat actualele explozii de prețuri.

Pentru început trebuie punctat faptul că vorbim despre o scădere a producției de gaz a Europei.

„Producția internă de gaze naturale a Europei a scăzut per total cu 3,31% anul trecut față de 2020 și cu peste 10% comparativ cu 2019, anul de dinaintea pandemiei COVID-19, la 204 miliarde metri cubi (mmc), în timp ce cererea de gaze pe Bătrânul Continent a crescut în 2021 cu 5,74% comparativ cu 2020 și a depășit-o cu 2,8% chiar și pe cea de dinainte de pandemie, ajungând la 552 mmc, potrivit datelor agregate de Agenția Internațională a Energiei (International Energy Agency – IEA)”, conform datelor analizate de profit.ro.

În cele din urmă, precizează sursa citată, nu trebuie să scăpăm din vedere nici faptul că livrările de gaze rusești către statele membre ale Uniunii Europene, prin conductele de tranzit din Ucraina și Belarus, s-au redus cu 3% anul trecut, în pofida creșterii producției Gazprom, iar la nivelul întregii Europe, importurile de gaze naturale lichefiate (LNG) au fost mai mici cu 4% față de 2020.