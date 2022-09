Ce șanse ai să-ți găsești de muncă în această perioadă: niciodată n-a existat un moment mai bun

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, trebuie să știi că ai nimerit fix la momentul oportun și în locul potrivit. Deși ne confruntăm cu multiple provocări în plan economic, angajatorii au mare nevoie de personal.

Economia românească, la fel ca restul Europei, se confruntă cu multiple crize, care îi determină pe analiști să fie sceptici cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Vorbim despre o criză inflaționistă care ne macină tuturor puterea de cumpărare, de spre o criză energetică ce ne aduce facturi tot mai mari la utilități, dar și despre crize în plan geopolitic.

Experții vorbesc inclusiv despre o criză alimentară și se așteaptă ca iarna ce ne bate la ușă să ne aducă o criză socială, din cauză că populația europeană s-ar putea să fie nemulțumită de piețele energetice și de măsurile de economisire, motiv pentru care ar putea provoca anumite revolte.

Ei bine, chiar și în acest context deloc simplu, din câte putem observa, piața muncii din România se dezvoltă surprinzător de bine. Pe de-o parte, angajatorii lansează foarte multe oferte de muncă, iar pe de alta se resimte foarte multă intenție de explorare a noilor oportunități din partea candidaților.

Firmele din România se confruntă de ani de zile cu un deficit de forță de muncă. Domeniile foarte greu încercate din această perspectivă sunt diverse, însă situații foarte dificile regăsim în Construcții, Transporturi și HoReCa.

Dacă ne referim strict la Construcții, de exemplu, datele de la FPSC indică faptul că aproximativ 700.000 de conaționali de-ai noștri muncesc pe șantierele din străinătate, în timp ce în țară ar fi nevoie de sute de mii de muncitori, pe lângă cei cca. 300.000 aflați deja în câmpul muncii. Lipsa de personal aduce probleme pentru întreg sectorul, o firmă nu se poate dezvolta fără lucrători, proiectele nu pot fi duse la îndeplinire etc.

„Din partea breslei noastre se aşteaptă mult, se doreşte mult, dar pentru sectorul de construcţii se face foarte puţin, din păcate. Suntem constructori şi ştim bine cât de greu ne-a fost în ultimii 30 de ani să ţinem stindardul sus şi să supravieţuim într-o furtună generală în care, în construcţii, ştiţi bine, lucrurile se vedeau numai din unghiul acela în care se vede ce este murdar, urât, greu. (…). România este făcută de generaţii întregi de constructori care au muncit şi au vorbit mai puţin decât alţii.

Dar au muncit (…) Noi nu ne-am permis să stăm acasă şi nici să simţim această apăsare a pandemiei, să amânăm activităţi. A trebuit să lucrăm, aşteptările erau extrem de mari, şi am lucrat. S-a văzut rezultatul: am fost, alături de IT, motorul principal al economiei, nu numai în România, ci în toată lumea. (…) Criza materialelor de construcţii este o criză foarte mare, dar limitată în timp. Ea se va reglementa. Însă va reveni criza forţei de muncă şi va reveni mult mai acut, mult mai apăsat şi pentru o perioadă mult mai lungă.

Piaţa cere, însă tinerii, noua generaţie, nu vor să vină spre acest domeniu. Este un domeniu greu, nu este elegant ca alte domenii, dar dacă nici acum nu realizăm că este extrem de necesar în continuare (acest sector), să nu ne mirăm că nu lipsa banilor va face ca nici 25% din ceea ce ne propunem şi am putea să facem să nu ducem la bun sfârşit, ci lipsa forţei de muncă”, afirmă Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC)

Ei bine, nu doar în Construcții se caută angajați. Datele oficiale provenite de la instituțiile oficiale ale țării noastre indică faptul că, la nivel național angajatorii caută asiduu forță de muncă. Vorbim de angajați calificați, necalificați, specialiști, cu sau fără experiență – e loc pentru toată lumea, spun managerii.

Anul 2022 este unul ideal dacă-ți dorești noi oportunități în carieră, iar un studiu eJobs demonstrează acest lucru. Conform platformei de recrutare, numai în primele opt luni ale acestui an angajatorii au publicat 100.000 de joburi disponibile! Vorbim despre un volum de locuri de muncă ce surclasează atât anul 2021, cât și 2020, cu aproximativ 20 de puncte procentuale!

Dar și oamenii par să fie mai activi și dornici să exploreze pe piața muncii, să găsescă joburi mai bune. Prin urmare, studiul citat ne mai arată că în primele 8 luni ale anului au fost înregistrate aproape 2,5 milioane de aplicări, sub nivelul din 2021, însă cu 25% mai mult decât în 2019.

„Practic, unul din trei joburi postate de la începutul anului şi până acum au fost din sectorul angajatorilor mici, cu maximum 50 de angajaţi. Au fost peste 10.000 de companii care au făcut angajări. Vorbim fie de business-uri nou înfiinţate, fie de business-uri care anul acesta şi-au reluat activitatea la cote normale sau chiar au accelerat-o. Foarte interesant este faptul că, dacă în 2020 şi 2021, pentru această categorie de angajatori aveam un procent mare de joburi remote, acum vedem o pondere marginală din totalul locurilor de muncă disponibile, aproximativ 8%”, spune Roxana Drăghici, head of sales în cadrul eJobs.

Piața muncii a explodat. Acum e șansa ta, mai ales dacă vrei să lucrezi de acasă

O altă analiză și mai recentă a aceeași platforme de recrutare, de data aceasta valabila strict pentru luna septembrie, arată că piața muncii a devenit chiar mai interesată de tine, mai ales dacă vrei să lucrezi de acasă. În septembrie au fost postate nu mai puțin de 35.000 de joburi remote pe paltformă. Practic 7,5% din totalul locurilor de muncă puse la bătaie de angajatori permit muncitorilor să lucreze remote.

„Daca și-a imaginat cineva că vremea remote-ului a trecut și că exista o dorință la unison a angajaților și a angajatorilor de a reveni la birou, iată că cifrele arata că tendință este de a menține pentru o perioada de timp nederminata acest mod de a lucra. Tocmai de aceea, companiile au început să transforme în beneficiu pentru angajați posibilitatea de a lucra de acasă permanent sau un anumit număr de zile pe săptămână. Până la finalul anului, ne așteptam să crească atât numărul de astfel de joburi, cât și numărul de aplicări atrase”, explica Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs Romania.

Totodată, septembrie a aprins și mai tare dorința candidaților de a-și găsi jobul mult visat.

„În ceea ce privește aplicările, septembrie este luna în care interesul candidaților pentru joburile remote a atins cel mai ridicat nivel din acest an. 130.000 de aplicări, reprezentând 15% din numărul total, au mers către locurile de munca remote. Aproape jumătate au fost adunate de angajatorii din call – center / BPO și 40.000 de către cei din IT / Telecom. Advertising / marketing / PR, servicii și financiar – bancar au fost alte trei domenii spre care s-au orientat candidații care își doresc să lucreze de acasă”, potrivit eJobs.

Ei bine, este evident că piața muncii sfidează crizele și are capacitatea de a îngloba un număr impresionant de doritori, dar hai să vedem și câteva joburi concrete care sunt la mare căutare în această perioadă, pentru a-ți face o idee despre posibilitățile pe care le ai. În acest sens, vom consulta cele mai recente date venite de la ANOFM.

Instituția ne spune că, în septembrie, aveam un total de 49.296 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Din acest număr, 2.905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.

Ce joburi ai șanse să prinzi, în funcție de ultima școală absolvită

Ce joburi poți obține dacă te încadrezi în această categorie. Angajatorii caută, de exemplu, inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; funcționar administrativ; referent de specialitate financiar -contabilitate; programator etc.

Dacă te numeri printre romanii cu studii liceale sau postliceale, ai mari șanse să prinzi un job ca lucrător comercial; manipulant mărfuri; montator subansamble; confecționer garnituri de etanșare din cauciuc; operator introducere, validare și prelucrare date etc). Pentru acest nivel de scolarizare sunt disponibile 11.276 de joburi.

De asemenea, 11.397 de joburi sunt dedicate românilor cu studii profesionale. Aici avem oferte pentru confecţioner-asamblor articole din textile; lăcătuș mecanic; sudor; operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice conducător auto transport rutier de mărfuri; etc.), restul de

În cazul în care faci parte dintre oamenii fără studii sau cu studii primare/gimnaziale, iată ce joburi se oferă pentru tine: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc. Angajatorii au la dispoziție 23.718 locuri de muncă pentru persoanele cu studii primare/gimnaziale.