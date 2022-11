Ce s-ar întâmpla dacă oile ar conduce lumea: studiul cercetătorilor care te va amuza, dar îți va da și de gândit

Data viitoare când auzi pe cineva că te numește „oaie”, poate că nu ar trebui să te mai superi și îți vom explica imediat de ce.

Un nou studiu al comportamentului oilor arată că acestea prezintă inteligență colectivă, iar oamenii ar face bine să învețe din exemplul lor, sugerează cercetătorii.

Profesorul Fernando Peruani, de la Universitatea Côte d’Azur, împreună cu colegii săi, au investigat activitatea a mai multor turme de oi, toate compuse din femele de aceeași vârstă, pentru a investiga procesul de auto-organizare. Observațiile au fost făcute dintr-un turn din apropiere.

Ei au descoperit că oile alternează între pășunat și mutarea către pășuni mai verzi și fac asta în mod colectiv, autorii scriind că „Fiecare episod de tranziție are un lider temporar care ghidează grupul în formarea liniilor”.

Nu se știe dacă oile fac acest lucru în turme mai mari sau când sunt prezenți și berbecii, însă.

Dacă o oaie observă că iarba este mai verde decât în cealaltă parte, ea va conduce turma cât de curând.

Structurile ierarhice eșuează atunci când liderul de încredere ratează o oportunitate. Mai mult decât atât, conducerea alternantă a oilor poate reduce conflictul.

În mod evident, aceste animale ar putea conduce lumea cu mai mare succes decât oamenii, având un sistem cu adevărat democratic, s-ar putea spune.

Milioane de ani de evoluție ne-au oferit din abundență exemple de modalități de auto-organizare.

Totuși, concentrându-ne doar pe câteva exemple, am ratat această diversitate, ceea ce Peruani și coautorii săi încearcă să evidențieze.

„Majoritatea studiilor de mișcare colectivă, inclusiv cele experimentale și teoretice, iau în considerare grupuri care rămân, de la început până la sfârșit, în mișcare”, a spus Peruani pentru Phys.org.

Iar dacă este să fim sinceri, trebuie să menționăm că organizațiile religioase ne îndeamnă de multă vreme să fim „oile Domnului” Oricât de amuzant ar părea, se pare că acest îndemn are o explicație științifică.

