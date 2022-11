Teoria care contrazice Biblia: de ce pare povestea Nefilimilor doar o invenție

Biblia este plină de evenimente și personaje ciudate, de la lepră vindecată prin atingere, până la șarpele vorbitor care te păcălește cu mărul păcătos.

Totuși, una dintre cele mai ciudate povești, despre care oamenii au pretins că ar avea un fundament real este cea despre NefIlimi, adică un grup de uriași despre care se pretinde că ar fi fii ai îngerilor sau ai lui Dumnezeu, conform textelor sfinte.

Nefilimii sunt descriși mai pe larg în Cartea lui Enoh, un text care se presupune a fi opera bunicului lui Noe. Cartea descrie un grup de îngeri căzuți care decid să rămână pe Pământ, ca mai apoi să se amestece „genetic” cu oamenii.

„Și au rămas însărcinate și au născut uriași, a căror înălțime era de 3 metri”, se mai menționează.

Oamenii au interpretat pasajele în mai multe feluri, inclusiv prin faptul că îngerii căzuți s-ar fi împerecheat cu „fiicele oamenilor”, creând o ființă supranaturală numită Nefilim. Variantele sunt, evident, nenumărate.

Totuși, ei nu sunt foarte apreciați de creștini, susținându-se că ar fi fost orgolioși și chiar răi, pe alocuri. În plus, se spune că ar fi dispărut odată cu marele potop biblic.

Cu toate acestea, asta nu îi împiedică pe oameni să creadă că au găsit rămășițe de Nefilimi. În 1577, se credea că o serie de oase găsită în Elveția aparțin unui gigant de acest fel.

Scheletul, „conform calculelor savantului Piater, nu depășea 5,8 metri”, se arată într-o relatare. Câteva sute de ani mai târziu, în 1786, naturalistul german Johann Friedrich Blumenbach și-a dat seama că scheletul era, de fapt, al unui mamut.

„Uriașii care odată gemeau sub ape”, scria Massachusetts Puritan Cotton Mather, despre fosilele unei astfel de specii găsite în 1705, în Albany, New York, „sunt acum sub Pământ, iar oasele lor sunt dovezi vii ale istoriei mozaice”. Aceste oase s-au dovedit a fi de la un mastodon, totuși.

De ce teoria existenței Nefilimilor nu stă în picioare

Nefilimii par a fi nimic mai mult decât o poveste. Totul se datorează legii cubului pătrat, care spune că pe măsură ce dimensiunea oricărui obiect crește, volumul acestuia crește mai repede decât suprafața sa.

Deci, pe măsură ce oamenii capătă dimensiune, volumul crește proporțional cu dimensiunea, în timp ce secțiunea transversală a mușchilor și oaselor este păstrată. Să presupunem că ai 18 metri înălțime, de 10 ori înălțimea unei persoane medii: corpul tău ar trebui să susțină de 100 de ori volumul.

Așadar, cel mai probabil că ne-ar trebui o altă structură osoasă, dar și un alt aspect, pentru a putea avea înălțimi mai mari.