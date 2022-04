Ce au găsit ucrainenii în buzunarele soldaților ruși capturați. Dovezile incontestabile ale violurilor

Războiul din Ucraina ascunde numeroase fețe. Dincolo de bombardamentele distructive, care au eliminat orașe întregi, pe lângă schimburile aspre de replici de la nivel înalt, între cele două tabere care încă poartă negocieri pentru pace, se află realitatea din teren. Teatrul de război prezintă povești cutremurătoare și experiențe traumatizante pentru civilii blocați în Ucraina. Forțele armate ucrainene țin piept atacurilor ruse și reușesc uneori să captureze inamicii. Recent, un clip video dezvăluie ce se află în buzunarele soldaților ruși, acuzați în repetate rânduri de violuri asupra femeilor din Ucraina.

Invadatorii de pe teritoriul Ucrainei au făcut prăpăd în urma lor. De aproape două luni de la debutul conflictului, rușii au așternut un nor negru asupra multor regiuni din Ucraina, care se află în ruină. Iar civilii nu au fost scutiți de experiențe traumatizante, în special femeile prinse de soldații ruși. Brutele din armata lui Putin au fost nemiloase, premeditându-și acțiunile. Iar acest fapt este dovedit de lucrurile găsite recent în buzunarele soldaților ruși capturați.

Într-o postare de pe Twitter a publicației TPYXA se observă cum unul dintre militarii ruși capturați de armata ucraineană scoate din buzunare, printre altele, mai multe prezervative. Bărbatul, prins de forțele ucrainene în urmă cu două săptămâni, este doar unul dintre soldații care au fost prinși purtând asupra lor astfel de obiecte, fapt care confirmă încă o dată atrocitățile la care sunt supuse femeile ucrainenilor, care au acuzat violurile invadatorilor.

❗️As this video shows, a Russian soldier captured 2 weeks ago by Ukrainians had multiple condoms in his pockets.

More recently, Ukrainian forces found condoms also in the pockets of dead russian forces trying to retreat from other areas previously invaded.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/AC9vuZuwRV

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 2, 2022