Ce au ajuns să facă soldații ruși de disperare. Gesturile de care sunt capabili arată dezastrul invaziei, conform ucrainenilor

Rusia și-a lansat atacul asupra Ucrainei la primele ore ale zilei de 24 februarie, dar după mai bine de patru săptămâni de la începutul războiului, câmpul de luptă din nordul Ucrainei rămâne „în mare măsură static”, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie (MOD). Contraatacurile ucrainene îngreunează încercările Rusiei de a-și reorganiza forțele, au spus oficialii britanici. De disperare, armata rusă a început să recurgă la gesturi extreme.

Soldații lui Vladimir Putin continuă să se bazeze pe munițiile lansate din spațiul aerian rus, pentru a reduce expunerea aeronavelor lor la apărarea aeriană ucraineană, a declarat Ministerul britanic al Apărării. Cu toate acestea, planurile rușilor au fost date peste cap de ucraineni. Moscova nu se aștepta ca Ucraina să reziste mult în confruntarea dură ce durează de 32 de zile. Armata rusă este obosită, cu moralul la pământ și fără provizii. Ce au ajuns să facă militarii?

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că armata rusă a retras mai multe unități militare în Belarus, pentru refacerea capacității de luptă în vederea blocării ulterioare a Kievului dinspre sud-vest. Potrivit ucrainenilor, soldații ruși vând carburant și provizii sau le schimbă cu alcool.

În Kiev, Rusia își continuă încercările nereușite de a încercui capitala, deși a afirmat că își îndreaptă eforturile în estul țării. Cea mai mare concentrație de forțe terestre rămâne în jurul metropolei, potrivit Institutului pentru Studierea Războiului (ISW). Însă, trupele ucrainene dețin controlul asupra unor zone mari din jurul orașului, în special în sud.

În ultimele zile, Ucraina a lansat contraatacuri la est și vest de Kiev și a recâștigat un teritoriu care fusese ocupat de trupele ruse. Cei mai mulți inamici au înaintat la vest de Kiev și se află la aproximativ 25 de kilometri de centrul orașului, în jurul suburbiilor Irpin și Bucha.

Asta înseamnă că artileria rusă rămâne în afara razei de acțiune a centrului Kievului, dar bombardamentele de la periferie continuă să provoace victime și să distrugă infrastructura. Capitala este încă vulnerabilă la avioanele de război rusești.

„Along the paths of movement of #Russian military columns on the territory of the republic of #Belarus there are many facts of selling fuel and provisions by servicemen, or their exchange for alcoholic beverages”. reports the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/CbMSFYNaVI

