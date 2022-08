Câți români au aparate de aer condiționat acasă, de fapt: nu mai e un lux

Cum încălzirea globală ne dă de furcă, este lesne de înțeles că, pentru a putea supraviețui verilor din ce în ce mai toride, aerul condiționat este esențial pentru om.

Iar dacă anii trecuți, deținerea unui aparat de aer condiționat intra la categoria „lux”, situația s-a mai schimbat, cu toate că mai e loc de îmbunătățire. Chiar și așa, aproape jumătate dintre cei care locuiesc în mediul urban au cel puțin un dispozitiv de acest tip în casă.

Ce caută românii, atunci când vor să-și cumpere un aparat de aer condiționat

Atunci când vine vorba despre aparatele de aer condiționat, vânzările record se întâmplă vara. Ba chiar, tot atunci, ai șanse reale să nu găsești „meseriași” care să-ți instaleze aparatul. Firește, situația este una neplăcută însă din care rezultă că românii au început să-și schimbe comportamentul.

Iată ce caută un român, atunci când își cumpără un aparat de aer codiționat, potrivit unui stuiud evoMAG:

Eficiente energetic – urmăresc, cu precădere echipamentele din clasa A+ și A++;

Cu o capacitate de 12.000 de BTU;

Cu funcție de încălzire și, eventual, ventilare și dezumidificare;

Să dispună de tehnologia Inverter, care permite controlul energiei consumate prin temporizarea și controlarea funcționării compresorului. Astfel, temperaturile dorite sunt atinse mai rapid, timpul de pornire este redus cu o treime, consumul este mai mic cu până la 30% și sunt eliminate fluctuațiile de temperatură;

Să poată fi conectate la Internet prin Wi-Fi;

Ușor de întreținut.

„Faptul că 1 din 2 români din mediul urban nu are acasă un aparat de aer condiționat ne arată că există încă un loc mare de creștere a categoriei, cu atât mai mult cu cât cererea de astfel de dispozitive este din ce în ce mai mare, în această vară cu multiple recorduri de temperaturi ridicate.

În acest sezon, la evoMAG, am crescut stocurile, am extins gama de produse și am diversificat oferta prin includerea în site a mai multor branduri noi de aparate de aer condiționat, în special din categoria B, acolo unde există cea mai mare cerere în prezent”, a declarat Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG, potrivit economica.net.