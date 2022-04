Câți răufăcători „a ucis”, de-a lungul timpului, Liam Neeson: ce a mărturisit actorul

Actorul Liam Neeson a reflectat asupra numărului de răufăcători pe care „i-a ucis”, de-a lungul timpului, și a mărturisit că, la un moment dat, s-a simțit destul de stânjenit în legătură cu acest lucru. Vei vedea, în cele ce urmează, exact de ce.

Firește, nu vorbim despre crime adevărate, ci despre unele „comise” în filmele de acțiune în care a jucat.

Odată cu preluarea rolului fostului agent CIA, Brian Mills, în „Taken”, din 2008, cariera lui Liam Neeson a „explodat”. Cunoscut inițial ca fiind un actor care joacă mai degrabă în drame, Neeson, care a fost nominalizat la Oscar pentru rolul lui Schindler, în blockbuster-ul lui Steven Spielberg, din 1993, „Lista lui Schindler”, a ajuns ulterior să fie mult mai cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune.

La mai bine de un deceniu de la marea schimbare, Liam Neeson și-a făcut timp să reflecteze asupra numărului mare de răufăcători pe care „i-a ucis”, în filmele în care a jucat.

Liam Neeson, despre răufăcătorii pe care „i-a lichidat”

Într-un interviu acordat pentru publicația de nișă Screen Rant, Liam Neeson, al cărui ultim film de acțiune, „Memory”, apare în cinematografe pe 29 aprilie, a fost întrebat dacă are sau nu idee despre câți oameni „a ucis” în filmele sale, de-a lungul anilor. Întrebarea l-a amuzat pe Liam Neeson, însă a răspuns, povestind o întâmplare de la filmarea primului film „Taken”.

„Am avut un șofer când filmam Taken, primul film Taken, de acum 15 ani… cred că a fost, și filmam în Los Angeles, în prima săptămână, iar la sfârșitul primei săptămâni, șoferul m-a întrebat: „Domnule Neeson, pot să vă pun o întrebare?” Am spus: „Da, sigur”. El spune: „Am început să citesc scenariul pentru Taken, am ajuns la pagina 40, cred că a spus. Spune acolo că ați omorât 26 de oameni”. Nu am știut cum să răspund la asta. M-am simțit destul de stânjenit. I-am spus, într-un final: „Ești sigur că ai citit bine acest scenariu?”, a declarat actorul Liam Neeson, amuzat de situație.