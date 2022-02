Câți bugetari are, de fapt, România și unde lucrează cei mai mulți angajați plătiți din banii noștri

România are un aparat bugetar foarte populat. Conform unui raport făcut public, zilele acestea, de Ministerul Finanțelor, avem peste 1,26 de milioane de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice.

Datele Ministerului Finanțelor se referă la luna decembrie 2021 și evidențiază, pe lângă numărul uriaș de bugetari, inclusiv faptul că s-au făcut și alte angajări.

Câți bugetari avem și unde lucrează cei plătiți din banii publici

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în decembrie 2021, de 1.262.318. Vorbim despre o creștere a acestui număr, cu 3.508 de posturi, prin comparație cu luna precedentă.

Ministerul Finanțelor mai precizează că 63,97% dintre acestea în administrația publică centrală.

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educației, respectiv 290.417 (289.959 în noiembrie), Ministerul Afacerilor Interne – 121.622 (119.829 luna precedentă), Ministerul Apărării Naționale -75.855 (75.739 în noiembrie), Ministerul Finanțelor -24.384 (24.375 în noiembrie), Ministerul Sănătății -18.421 (18.330 în noiembrie) și Ministerul Justiției- 16.926 (16.824 în noiembrie).

De asemenea, raportul oficial indică faptul că în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.244 de posturi (plus 83 față de luna anterioară), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 43.325 (plus 593), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 159.959 de posturi ocupate (plus 365).

La nivelul Executivului se vorbește tot mai intens despre necesitatea unei reforme în administrația publică. Ultimul care a pus în discuție această temă a fost liderul PNL, Florin Cîțu. Potrivit acestuia, la nivel național, multe primării nici măcar nu se pot gospodării să plătească salariile angajaților.