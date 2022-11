Cât te costă să-ți cumperi brad de Crăciun de la Romsilva: oferta e limitată și zici că le-a pus prețul Moș Crăciun

Doar puțin a mai rămas până la Sărbătorile de iarnă și mulți dintre noi ne pregătim deja intens pentru cele mai emoționante și fermecătoare momente de peste an.

Una dintre cele mai importante misiuni ale familiei, în această perioadă magică, este să facă rost de un brad de Crăciun, iar acest lucru reprezintă uneori o mare provocare, din mai multe puncte de vedere.

Dincolo de faptul că e dificil să iei o decizie, prețurile ar putea fi cam piperate, iar românii, în această perioadă din an, nu stau tocmai bine din perspectivă financiară.

Tocmai de aceea, dacă te grăbești, poți prinde unul dintre cei 31.000 de pomi de Crăciun pe care Romsilva îi scoate la vânzare anul acesta.

De ce ar merita să te grăbești? Fiindcă prețurile au înghețat, sunt la fel ca anul trecut, în ciuda inflației și a scumpirilor ce au invadat toate sectoarele economice.

Îți cumperi pom de Crăciun cu 15 lei, dacă ești iute de picior

Prețurile pe care le prezintă un oficial Romsilva sunt cu adevărat impresionante, în contextul actual în care ne-am obișnuit să plătim mult mai mult pe orice produs am cumpăra.

Conform acestuia, poți achiziționa un brad de Crăciun chiar și cu 15 lei! Nici măcar o jumătate de kilogram de brânză nu mai poți să cumperi la acești bani.

„Romsilva oferă spre vânzare pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă din acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun, iar preţurile sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea pleacă de la 15 lei, inclusiv TVA, la specia molid, cu dimensiunea de 0,7 şi un metru, iar cei care ajung la înălţimea de 3 metri sunt la 25 de lei, în timp ce pentru specia brad preţul este între 25 şi 35 de lei.

Preţurile acestea sunt valabile aici, la locul de recoltare, iar dacă sunt transportaţi în pieţe sau în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare. Posibilităţile de recoltare din acest an au fost cam aceleaşi ca şi în anii precedenţi. Anul trecut am avut posibilitatea să recoltăm 34.000 de pomi de Crăciun şi am vândut efectiv în jur de 30.000 de brazi”, a transmis Bodgan Boghian, şef serviciu în cadrul Direcţiei Comerciale a Romsilva.