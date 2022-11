Cât costă brazii de la Romsilva în 2022. Zeci de mii de pomi, scoşi la vânzare. Preţurile sunt mai mici decât în magazine

Unul din cele mai importante momente ale Sărbătorilor de iarnă este Bradul de Crăciun. Mirajul este unul pe măsura momentului, iar familia se strânge de fiecare dată în jurul lui. Dar, prețurile din ziua de azi, din păcate, fac ca și acest moment unic să devină extrem de scump. De ce spunem asta? Pentru că am aflat cât costă brazii de la Romsilva în 2022. Zeci de mii de pomi au fost scoşi la vânzare, iar preţurile sunt mai mici decât în magazine, din fericire.

Timp de zeci de ani, mulți dintre noi au împodobit Bradul de Crăciun cu ornamente, lumini frumoase, dar de ce avem brad de Crăciun? Și de unde provine această tradiție?

Aducerea copacilor veșnic verzi în casă a fost folosită în mod tradițional pentru a sărbători festivalurile de iarnă. Obiceiul, atât la păgâni, cât și de creștini, datează de mii de ani. Păgânii își împodobeau casele în timpul solstițiului de iarnă cu ramuri de copac, ca simbol al primăverii care era la tot pasul. De asemenea, brazii erau folosiți de romani pentru a-și decora templele la festivalul Saturnalia, în timp ce creștinii îi foloseau ca semn al vieții veșnice alături de Dumnezeu.

Germania este, de asemenea, creditată ca fiind cea care a dat startul tradiției Bradul de Crăciun. Mulți creștini au început să decoreze pomi aduși din afară. Cei care nu aveau brazi, sau nu și-i puteau permite, își făceau propriile alternative ingenioase folosind în schimb piramide din lemn.

Bradul de Crăciun ar fi apărut prima dată în Germania. Aici au fost împodobiți cu decorațiuni comestibile delicioase, cum ar fi oameni de turtă dulce și mere acoperite cu aur. Sticlarii atârnau, de asemenea, în Bradul de Crăciun, mici ornamente speciale pe care le confecționau ei înșiși. Cât despre primul Brad de Crăciun, se spune că predicatorul din secolul al XVI-lea, Martin Luther, a fost înregistrat ca fiind unul dintre primii oameni care a adus un pom de Crăciun în casa sa.

Tot el este credicat ca unul dintre primii care a adăugat luminițe în Bradul Crăciunului. Potrivit tradiției, într-o noapte înainte de Crăciun, Martin a fost văzut mergând prin pădure, privind în sus la stelele care străluceau printre crengile copacului. Pentru a retrăi această scenă pentru familia sa a luat această decizie. A amplasat un brad în sufrageria sa și i-a cablat ramurile cu lumini frumoase.

Vezi și: Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Când se taie porcul, de fapt, ca să nu ‘spurci’ vasele casei

Ca în fiecare an, și românii se pregătesc de acest moment magic al Crăciunului, Bradul de Crăciun. Împodobitul bradului este și la noi o tradiție care datează de câteva secole. Dar, cum prețurile au crescut, era de așteptat ca și Bradul de Crăciun să fie ceva mai scump. Dar, deși în magazine prețurile sunt ceva mai mari, Romsilva anunță că vinde brazii la prețuri ce pleacă de la 15 lei:

„Romsilva oferă spre vânzare pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă din acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun, iar preţurile sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea pleacă de la 15 lei, inclusiv TVA, la specia molid, cu dimensiunea de 0,7 şi un metru.

Cei care ajung la înălţimea de 3 metri sunt la 25 de lei, în timp ce pentru specia brad preţul este între 25 şi 35 de lei. Preţurile acestea sunt valabile aici, la locul de recoltare, iar dacă sunt transportaţi în pieţe sau în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare.

Posibilităţile de recoltare din acest an au fost cam aceleaşi ca şi în anii precedenţi. Anul trecut am avut posibilitatea să recoltăm 34.000 de pomi de Crăciun şi am vândut efectiv în jur de 30.000 de brazi”, a precizat reprezentantul Romsilva, conform Adevărul.ro.