Casca inteligentă care-ți “citește” gândurile: la ce ajută scanarea creierului

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în capul cuiva? Și eu. Și ar putea fi posibil să vedem în curând în interiorul creierului unei alte persoane, în afara unui cadru de laborator. Cu casca inteligentă creată de un startup american.

La începutul acestui an, startup-ul american Kernel a lansat o tehnologie purtabilă numită Kernel Flow, care folosește lumina în infraroșu, pentru a scana creierul oamenilor, iar un nou raport publicat în Physics World ne-a oferit puțin mai multe detalii despre căștile futuriste, care arată ca niște căști de metal sau un echipament VR funky, fără ochelari.

Tweetul de mai jos îl prezintă pe CEO-ul Kernel, Bryan Johnson, purtând el însuși căștile. Echipa Kernel a proiectat setul cu cască reglabil cu 52 de module lipite pe patru plăci de fiecare parte a capului. Fiecare are un laser înconjurat de șase detectoare hexagonale. Două lasere din interiorul sursei emit lumină la lungimi de undă diferite și le direcționează către creier, țintind scalpul. Detectoarele captează lumina reflectată, iar timpii de sosire a fotonilor sunt apoi înregistrați.

