Când se va lansa Artemis I în spațiu, de fapt: unde poți vedea live evenimentul anului

NASA a declarat că va încerca din nou sâmbăta aceasta să lanseze Artemis pe Lună.

Lansarea planificată anterior pentru rachetă a fost amânată după ce au apărut probleme legate de temperatură la unul dintre cele patru motoare principale ale sale. Aceste îngrijorări au fost înlăturate ulterior, potrivit mai multor rapoarte recente.

Următoarea oportunitate de lansare va fi pe 2 septembrie, deși, la drept vorbind, nu este clar dacă NASA va onora acea dată ulterioară de lansare sau va amâna din nou.

Prin intermediul Artemis I, NASA speră să repună în funcțiune supremația omului pe Lună, acesta reprezentând un test pentru viitoarele excursii pe Marte, după cum s-a lăsat să se înțeleagă.

Dacă această misiune va fi încununată cu succes, Artemis 2 va continua ceea ce a început prima rachetă și va executa încă un zbor spre Lună, însă de data asta cu un echipaj uman la bord. Următorul pas va fi asigurat de Artemis 3, care va aseleniza cu echipaj. Acest lucru va fi o premieră pentru lumea modernă, de vreme ce se va întâmpla la distanță de cinci decenii de la programul Apollo.

Vei putea vedea live lansarea rachetei Artemis I într-un format 360°, accesibil în Realitatea Virtuală de pe Meta Quest, pe Facebook 360, dar și în cadrul unei coaliții mondiale de domuri și planetarii unde fanii spațiului se pot aduna laolaltă pentru a beneficia de o experiență de excepție. Transmisiunea live de la Felix & Paul va fi găzduită pe Meta Quest în zona „Venues in Horizon Worlds” de astronauții NASA Karen Nyberg și Doug Hurley.

Facebook 360 va găzdui, de asemenea, fluxul live pe pagina sa de Facebook Space Explorers, în timp ce aplicațiile mobile Orange „Immersive Now” și LG Uplus U+Drive vor încerca să facă același lucru. Pentru mai multe detalii, vizitează www.explore.space.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022