„Dovada” călătoriei în timp, descoperită într-un tablou de la 1937: este incredibil ce văd oamenii

O pictură destul de veche i-a făcut pe oameni să se întrebe dacă călătoria în timp este reală, sau nu. Anumite detalii din această operă de artă nu par să se potrivească deloc cu perioada în care a fost realizată.

Tabloul, intitulat Mr. Pynchon and Settlement of Springfield, îl înfățișează pe fondatorul orașului Springfield, Massachusetts, William Pynchon.

Pynchon a scris și o carte numită The Meritorious Price of Our Redemption, în 1650, care a fost declarată interzisă în Boston, ca mai apoi să fie arsă. William Pynchon este, de asemenea, unul din strămoșii celebrului romancier Thomas Pynchon. Toate acestea sunt, desigur, detalii foarte interesante, dar ceea ce atrage cu adevărat atenția este că în imagine putem vedea un nativ american care pare să țină în mână un telefon mobil, în timp ce încearcă să citească ceva pe rețelele de socializare.

Ipoteze plauzibile versus ipoteze fantastice

Imaginea a fost urcată pe Reddit și a primit comentarii de genul „Este foarte clar. Inclusiv expresia de pe fața tipului este concludentă, parcă citește ceva șocant pe Twitter”, în timp ce alții au inventat scenarii fel de fel. Până la urmă, pictura aceasta te îndeamnă fix la asta, la scenarii. Interesant este că artistul, pe numele lui Umberto Romano, a pictat încă un tablou în care putem vedea o femeie care pare să se uită la un iPad.

În ceea ce privește explicațiile raționale, există posibilitatea ca bărbatul să țină în mână o oglindă, de fapt – sau orice alt obiect cu o asemenea formă, până la urmă.

Totuși, oamenii tind să prefere scenariul conform căruia pictorul ar fi călătorit în viitor, ca mai apoi să se întoarcă în epoca sa, creând acest tablou care, ani mai târziu, avea să stârnească interesul pasionaților de science fiction.

În mod evident, teoriile ar fi putut să fie mult mai amuzante dacă, din întâmplare, omul care ține „telefonul mobil” în mână ar fi semănat, spre exemplu, cu Scott Bakula (Quantum Leap).