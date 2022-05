Cadillac vrea să lupte cu Tesla: ce se întâmplă cu Lyriq

Clienții vor avea opțiunea între 2 ani de EV Go nelimitat sau un credit pentru încărcător de acasă de 1.500 USD.

Cadillac a lansat mai multe detalii despre vehicul și caracteristicile sale înainte de redeschiderea comenzilor online pentru foarte așteptatul său Lyriq EV pe 19 mai. Crossover-ul va începe de la 62.990 USD și cu doar 2.000 USD în plus pentru varianta sa 4WD. În plus, Cadillac îmbunătățește afacerea, incluzând fie doi ani de încărcare publică nelimitată prin EV Go, fie un credit de până la 1.500 USD pentru o unitate de încărcare pentru acasă prin QMerit.

Comenzile se vor deschide atât pentru versiunile RWD, cât și AWD la sfârșitul acestei săptămâni. Clienții vor avea două opțiuni suplimentare de vopsea exterioară – Opulent Blue Metallic și Crystal White Tricoat – din care să aleagă. Clienții ar trebui să se aștepte ca modelele RWD să sosească primele – va veni în această toamnă, după încheierea producției de vară a Lyriq Debut Edition.

Un rival pentru Tesla?

Modelele AWD ar trebui să ajungă la dealeri până la începutul anului viitor. Cadillac a dezvăluit, de asemenea, kilometrajul evaluat EPA de 500 de km pentru RWD Lyric., ceea ce plasează noul model în concurență directă cu Tesla.

De asemenea, compania a anunțat că lucrează atât cu rețeaua de stații de încărcare EV Go, cât și cu instalatorii de sisteme de încărcare pentru acasă, QMerit, pentru a ajuta cumpărătorii reticenți. Clienții vor avea de ales între cele două opțiuni de încărcare incluse: doi ani de sesiuni de încărcare nelimitate la cele peste 850 de stații EV Go sau vor primi o reducere de până la 1.500 USD pentru instalarea unei unități de încărcare AC de nivel 2 la domiciliu.

Opțiunea pentru opțiunea de încărcare publică va fi mai rapidă, în timp ce metoda de încărcare la domiciliu nu îți va cere să stai în parcare timp de 45 de minute în timp ce bateriile lui Lyric se reîncarcă.