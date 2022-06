Bula imobiliară din România, confirmată de experți: ”Cel mai prost moment să investești în imobiliare”

Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar trendul se va menține pentru mult timp de acum înainte. Argumentele din spatele acestor scumpiri sunt multe, ce va fi interesant de văzut este însă dacă își va mai permite cineva să cumpere apartamente la supra preț.

Bogdan Glăvan este profesor universitar și, într-o analiză postate pe pagina personală de Facebook, a explicat grafic modul în care, în condiții normal, prețul depinde de evoluția cererii și ofertei. Din păcate, la această oră, acel principiu economic fundamental nu se mai aplică. În consecință, prețurile cresc, dar ”cantitatea tranzacționată scade”, în timp ce tot mai mulți dezvoltatori imobiliari vor să te convingă că, de fapt, contrariul este valabil. În fapt, piața imobiliară nu mai ”duduie” demult.



De ce piața imobiliară din România nu este realistă

Bogdan Glăvan a publicat mai multe articole în trecut în American Journal of Economics and Sociology, Quarterly Journal of Austrian Economic și Independent Review. Această expertiză, în doar câteva cuvinte, a explicat ce se întâmplă cu piața imobiliară din România.

”Ce se întâmplă cu piața imobiliară? Hai să facem graficul

Analiza standard a formării prețului ne impune să privim ce se întâmplă cu cererea (D..emand) și cu oferta (S..upply). Cererea și oferta se intersectează și determină prețul de echilibru (E).

Spre deosebire de anul 2009, acum avem de-a face atât cu o deplasare a cererii cât și a ofertei, în sensul scăderii lor:

– scăderea cererii vine restrângerea creditului și creșterea dobânzilor; în special acea componentă a cererii finanțată prin îndatorare se reduce, oamenii nu vor mai face rate pentru a se cumpăra locuințe. D se mută la D1.

– oferta se mută și ea către stânga, din cauza scumpirii materiilor prime. S se mută la S1.

Suntem într-un caz clasic de: „Dacă ambele curbe se mută către stânga, ce se va întâmpla cu prețul?” Unde se vor intersecta curbele D1 și S1, mai sus sau mai jos pe grafic? Prețul de echilibru E1 se va situa mai sus sau mai jos în raport cu vechiul preț de echilibru E?

Răspuns: nu știm. Poate că o să fie mai sus, poate că o să fie mai jos, poate că se va menține la același nivel. În funcție de ce scade mai tare (cererea sau oferta), vom vedea impactul asupra prețului. Dacă cererea scade mai tare ca oferta (adică D1 se mută mult în stânga, iar S1 doar se deplasează puțin), atunci prețul se va reduce, E va figura mai jos pe grafic. Din contră, dacă oferta scade mai mult ca cererea, E se va duce în sus.

Cert este un lucru: cantitatea tranzacționată scade – și asta se vede.

Când dezagregăm piața imobiliară în segmente, vom observa evoluții ușor diferite, fiindcă fiecare segment are particularitățile lui (de cerere și de ofertă). Una este București, alta este Târgoviște; una sunt apartamentele cu 2 camere, alta duplexurile cu 4+; una sunt locuințele vechi, alta cele noi.

Nu sunt specialist în imobiliare, sunt economist. Dacă aș avea mai multe informații, aș desena mai precis În orice caz, ce se întâmplă acum va deveni, peste ani, un studiu de caz interesant în manualele de anul I.”