Bula imobiliară din România a explodat: nu se mai vinde aproape nimic, există o singură excepție

Războiul din Ucraina este doar cea mai recentă lovitură adusă pieței imobiliare din România. Se înregistra o scădere a vânzărilor încă de la finele anului trecut, din cauza scumpirii semnificative a materialelor de construcții, dar și a forței de muncă din această piață.

Dezvoltatorii imobiliari speră să te convingă în continuare de potențialul de investiție din zona imobiliară. În realitate, însă, singurele care mai generează cât de cât un interes sunt proiectele rezidențiale verzi, sustenabile, cele eficiente energetic și, mai ales, cu spații exterioare generoase, de la grădini până la terase. Doar proiectele care respectă aceste criterii mai justifică o investiție fabuloasă în 2022.

Piața imobiliară din România, în cap

”De la începutul invaziei din Ucraina am remarcat o scădere a cererii, pentru că toată lumea a intrat în expectativă. În același timp, chiar și cu instabilitatea pieței din acest moment, proiectul Amber Forest, prima suburbie cu locuințe verzi, eficiente energetic, fiind dezvoltat pe parcursul a 7 ani, nu va fi afectat la nivel global, iar business planul nostru ne va permite să ajustăm strategia în funcție de schimbările pieței. Bucureștiul este un oraș dens, cel mai dens din Europa de Est, cu 9.000 de locuitori / km pătrat, așa că există această cerere pentru case cu spații exterioare verzi. Există și cerere pentru un plus de ansambluri rezidențiale, astfel că cererea pe segmentul rezidențial va fi puternică”, a explicat Leonidas Anastasopoulos, managing partner în cadrul dezvoltatorului Alesonor, pentru Profit.

În teorie, băncile au înăsprit semnificativ condițiile de creditare pentru românii care își doresc o casă. În practică, însă, nivelul ipotecilor din țara noastră continuă să fie la aproape jumătate față de restul Europei, un argument în plus pentru investitori de a spera să prindă cât mai multe amatori de ipoteci pe 30 de ani. Revenind însă la bula imobiliară, aceasta tinde să se aplice foarte mult în România din cauza cumulării crizei sanitare cu criza economică, care se manifestă nu doar printr-o inflație ce pare necontrolată, dar și printr-o disponibilitate redusă a materialelor de construcții, la un preț semnificativ mai mare.

„Consecința imediată este creșterea costurilor la multe dintre materiile prime și la materialele de construcții. În ultimii 2 ani, prețurile locuințelor au crescut pe fondul crizei sanitare, dar și pe cel al celei energetice, iar noi ca dezvoltatori am asimilat aceste creșteri ale prețurilor materialelor și cu forța de muncă pentru locuințele deja vândute. Am demarat deja discuțiile cu toți clienții existenți și cu cei potențiali pentru a le expune situația existentă a pieței și împreună să cooperăm pentru asimilarea acestor creșteri. Ne bucurăm că cei cu care am discutat deja înțeleg situația și colaborează cu noi”, a completat Anastasopoulos.