Boris Johnson, operat de urgență. Cum se simte premierul britanic

Premierul britanic Boris Johnson se recuperează după ce a suferit o operație minoră în timpul căreia a fost, pentru scurt timp, sub anestezie generală, a anunțat cabinetul său. Viceprim-ministrul Dominic Raab va lua orice „decizie semnificativă” care trebuie luată înainte ca Johnson să revină marți, 21 iunie, la muncă.

Purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului a declarat că Boris Johnson a intrat luni, în jurul orei 6 dimineața, într-un spital din Londra, pentru o procedură de rutină legată de sinusurile sale. Acesta s-a întors în Downing Street la scurt timp după ora 10 dimineața. Raab „fusese anunțat în avans”, iar secretarul de cabinet, Simon Case, era și el la curent, transmite Sky News.

Boris Johnson se va întoarce la muncă în funcție de „cum se simte”, dar toată lumea speră ca premierul Marii Britanii să participe la reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth în Rwanda, la sfârșitul acestei săptămâni.

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost supus, luni dimineață, unei intervenții chirurgicale minore la sinusuri, a declarat purtătorul său de cuvânt Max Blain. Premierul a fost sub anestezie generală la un spital nespecificat de stat al Serviciului Național de Sănătate din Londra. Acum, politicianul se recuperează la reședința sa din Downing Street, iar viceprim-ministrul Dominic Raab este responsabil de orice „decizie semnificativă” până marți dimineață, când premierul este așteptat să revină la sarcinile sale, dacă este suficient de recuperat.

Întrebat cum se simte prim-ministrul, Blain a spus că nu a mai vorbit cu el de la întoarcerea sa în Downing Street, dar că se odihnește acasă. Momentul revenirii lui Johnson la locul de muncă ar depinde de felul în care se simte, dar plănuia să prezide ședința de marți dimineața a Cabinetului, potrivit purtătorului de cuvânt.

Recent, Boris Johnson a fost la Kiev, pentru a doua oară de la începutul războiului, unde s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Premierul britanic a oferit ajutor pentru antrenarea a 10.000 de soldați ucraineni la fiecare 120 de zile.

Prim-ministrul britanic a mai fost în capitala ucraineană la începutul lunii aprilie, fiind primul lider din G7 (principalele state industrializate din lume) care a vizitat Ucraina de la începutul invaziei lui Putin (declanșată la 24 februarie). Despre noua vizită de vineri (n.r. – 17 iunie) a lui Boris Johnson în Ucraina s-a aflat abia după ce premierul a postat pe Twitter o fotografie alături de Zelenski, însoțită de mesajul: „Domnule președinte, Volodimir, e bine că mă aflu din nou la Kiev”.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022