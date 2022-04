BMW XM: cel mai puternic model M lansat vreodată

Divizia M a BMW poate să nu fie interesată să lanseze un model care să rivalizeze cu Mercedes-AMG A 45 S sau cu un sedan emblematic M7, dar un crossover ultra-puternic se află pe lista lor de „a face”.

De fapt, dezvoltarea sa este mult mai avansată, deoarece se așteaptă să aibă premiera în lunile următoare.

Ca urmare a Concept XM prezentat anul trecut, BMW XM din 2023 va fi primul vehicul marca M autonom a mărcii de la emblematicul M1, așa că are multă greutate pe umerii săi. După cum poți vedea și singur, nu va câștiga niciun concurs de frumusețe, deoarece este departe de a fi o propunere atractivă în segmentul super crossover.

Are un front asemănător cu cel al lui X7 facelifted, cu o semnătură cu lumini split și grile mari pentru rinichi. Capota are o formă musculară, la fel și pragurile laterale și aripile de pe spate. Linia înclinată a acoperișului se termină cu un mic spoiler și are stopuri subțiri și țevi de eșapament stivuite, la fel ca modelul folosit drept concept.

Cel mai fioros BMW M creat vreodată

Un indiciu clar că ne uităm într-adevăr la un prototip electrificat este autocolantul galben aplicat pe parbriz. Vorbind despre asta, modelul va include un motor V8 twin-turbo de 4,4 litri, susținut de un motor electric și un pachet mic de baterii. Puterea combinată și cuplul ar trebui să fie evaluate la 750 CP și 1.000 Nm, ceea ce îl va face cel mai puternic model BMW M vreodată.

Mai mult, atunci când are bateria complet încărcată, este posibil să poată călători maxim 80 km.

După cum am specificat la începutul articolului, BMW XM 2023 este la câteva luni distanță de a fi prezentat lumii.

Va prinde viață la sediul companiei din Spartanburg, în Carolina de Sud, și de acolo va fi livrat pe piețele globale.