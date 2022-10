BMW știe care este combustibilul viitorului: ce vrea să lanseze până în 2030

BMW va lansa o mașină alimentată cu hidrogen înainte de sfârșitul deceniului, deoarece încearcă să rămână în fața concurenței în ceea ce privește tipul de combustibil al viitorului.

Președintele BMW, Oliver Zipse, a declarat că toate modelele viitoare sunt proiectate având în vedere adaptabilitatea, pentru a se asigura că sistemele de propulsie pot fi schimbate cu ușurință.

Mașinile alimentate cu hidrogen folosesc combustibilul pentru a crea electricitate care alimentează roțile – singurul produs secundar este apa. Cu toate acestea, în prezent există foarte puține stații de alimentare cu hidrogen în întreaga lume – Marea Britanie are doar 11.

Zipse consideră că, pe măsură ce infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice se luptă să țină pasul cu numărul tot mai mare de mașini electrice de pe drumuri, va fi un loc pentru mașinile alimentate cu hidrogen.

„Dacă aveți un pachet de arhitectură care este gata pentru hidrogen, acesta are exact aceeași dimensiune a pachetului de baterii. Nu este deloc o problemă. De aceea arhitecturile sunt atât de importante. Arhitecturile flexibile sunt cheia tuturor. Și dacă nu te-ai gândit la asta, nu vei putea oferi produsele tale în anumite regiuni în viitor. Vom lansa o mașină cu hidrogen înainte de sfârșitul acestui deceniu, nu este atât de departe. Puțin peste opt ani.”, a declarat acesta.

Zipse a spus că vor exista piețe pe care BMW vrea să le vizeze, care nu au suficiente stații de încărcare pentru mașinile electrice și unde hidrogenul va fi soluția perfectă.

„Asta este deja vizibil astăzi”, a spus el.

„Și, în același timp, veți obține reglementări locale în care trebuie să produci fără emisii. Singura opțiune pe aceste piețe este hidrogenul, în special pentru mașinile mai mari.”

Până acum, doar Honda și Hyundai au lansat mașini pe bază de hidrogen

Ambele sunt prohibitiv mai scumpe de cumpărat decât alternativele alimentate în mod convențional.

Zipse a vorbit la lansarea noii Serii 7, care debutează cu o versiune i7 complet electrică în gamă. El a sugerat că această platformă a fost deja înființată pentru energia cu hidrogen.

„Hidrogenul copiază o mașină electrică, așa că se integrează perfect. Dacă aveți deja o mașină electrică, care este propulsată de baterii, nu este atât de dificil să o faceți o mașină cu hidrogen”, a continuat.

Zipse a spus că în viitor BMW va oferi modele pe benzină, diesel, hibrid plug-in, complet electric și pe hidrogen.

„Dacă oferiți doar unul, posibilitățile de piață se vor micșora automat”, a adăugat el.

„Interdicția din 2030 va cauza daune industriei auto din Europa”

În martie, BMW a testat un model iX5 Hydrogen la Cercul Arctic.

La acea vreme, firma germană a declarat că testele au demonstrat că motorul cu emisii zero era o opțiune viabilă în condiții sub zero.

BMW a mai spus că s-a angajat să contribuie la creșterea numărului de stații de alimentare cu hidrogen.

Testul arctic a avut loc deoarece vehiculele electrice sunt mai puțin eficiente în climatele mai reci, deoarece autonomia bateriei se reduce pe măsură ce temperatura scade.

Cu toate acestea, BMW a fost dornic să sublinieze că „sistemul de acționare al iX5 a continuat să ofere întreaga sa gamă de funcționare chiar și în condiții de îngheț.

iX5 are un grup motopropulsor cu hidrogen, care este alcătuit dintr-un motor electric și baterie similare unui vehicul electric tradițional. Cu toate acestea, diferența este că o reacție chimică are loc în interiorul unei celule de combustibil cu hidrogen, alimentată de un rezervor de combustibil cu hidrogen de la bord, pentru a produce electricitate pentru a alimenta mașina.