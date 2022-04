BMW investește în eficientizarea mașinilor electrice: ce arată cel mai recent studiu

Potrivit unui studiu realizat de BMW în cooperare cu TÜV Rheinland, emisiile ciclului de viață ale modelelor BMW iX3, BMW iX și BMW i4 sunt cu cel puțin o treime mai mici decât cele ale modelelor de motoare cu combustie.

Pentru a fi cât mai transparenți, bavarezii au anunțat rezultatele unui studiu cu TÜV Rheinland privind emisiile de CO2 ale vehiculelor bazate pe ISO 14040/44 (pentru managementul mediului, evaluarea ciclului de viață), din momentul în care începe etapa de extragere a materiei prime și până la reciclare.

Potrivit BMW, evaluarea a fost efectuată pentru 200.000 de kilometri de utilizare și se referă la emisiile de CO2 echivalente cu producția de energie a Germaniei, care este cu aproximativ 33 la sută mai mare decât cea a României. Aceasta înseamnă că, pentru piaţa locală, nivelul de emisii pe tot ciclul de viaţă pentru alimentarea cu energie din reţea este şi mai bun.

Rezultatele arată că emisiile ciclului de viață ale BMW iX3, BMW iX și BMW i4 sunt cu cel puțin cu o treime mai mici decât modelele BMW comparabile cu motoare cu ardere internă. În același timp, vehiculele electrice BMW emit cu două treimi mai puțin decât un BMW convențional de aceeași dimensiune atunci când folosesc energie regenerabilă.

BMW vrea să devină un brand „verde”

În acest caz, studiile au arătat că BMW iX3 are o amprentă cu 40% mai mică decât BMW X3 30i dacă este alimentat de la rețea și cu 67% mai mică dacă este alimentat cu energie verde. BMW iX are o amprentă cu 36% mai mică decât BMW X5 30d când este alimentat de la rețea și cu 66% mai mică decât BMW X5 30d când este alimentat cu energie verde. BMW i4 are o amprentă la sol cu ​​32% mai mică decât BMW Seria 4 420i atunci când este alimentat de la rețea și cu 64% mai mică atunci când este alimentat cu energie verde.